Избиение водителя скорой помощи в Караганде: пострадавший рассказал подробности

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Караганда. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель скорой помощи в Караганде, которого при выполнении вызова избил прохожий, рассказал подробности случившегося.





Я увидел мужчину, он нес тумбочку. Он подошел к окну и стал ругаться матом. На обратном пути у него уже не было тумбочки. Он снова стал ругаться. Мужчина сказал, что я его видел, но якобы специально не уступил ему дорогу. После этого стал бить меня. Фельдшер увидела, что он агрессивный, и стала снимать на видео", - цитирует слова потерпевшего телеграм-канал "Патриот".





Водитель скорой объяснил, что возмущение и нападение прохожего было вызвано тем, что скорая не уступила ему дорогу.





Сообщается, что родственники подозреваемого оправдывают его поступок недопустимым поведением водителя скорой. Они считают, что пострадавший сам "спровоцировал" удар, и просят руководство принять меры в отношении сотрудника.



