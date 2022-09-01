Избивали детей: полиция начала проверку в отношении приемных родителей в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. 31 АВГУСТА - Полиция Алматинской области начала проверку в отношении родителей, которые избивали приемных детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Видео с избиением несовершеннолетних в одной из семей в Илийском районе Алматинской области опубликовал паблик kris_p_tdk.
В публикации под постом говорится, что детей бьют и заставляют работать.
Как детям исполняется 18 лет, кормильцу государство перестает платить пособие. После этого они выгоняют детей из дома? Потом опять из детского дома к себе забирают 3-4 детей", - сообщается в публикации.
Ситуацию прокомментировали в полиции.
Сообщаем, что 27 августа в органы опеки и попечительства Илийского района поступила информация о якобы периодических избиениях воспитанников детского дома семейного типа. По поступившему сигналу сотрудники ювенальной полиции совместно со специалистами районного акимата организовали надлежащую проверку. Воспитанников на время передали в детский дом «Солнышко». Собранный по факту материал направлен на рассмотрение суда. Решение о дальнейшей опеке над детьми либо ее лишении будет принято специально созданной комиссией", - сообщили в департаменте полиции Алматинской области.