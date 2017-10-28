Из-за аварии более 20 многоэтажек в Павлодаре остались без отопления

Павлодар. 28 октября. Kazakhstan Today - В результате аварии на теплосетях без отопления остались жильцы 23 многоэтажных домов в Павлодаре, передает Kazakhstan Today.
Порыв произошел на улице Кривенко, на место выехала аварийная бригада тепловиков, которым предстоит выяснить причины и масштабы повреждений.
"Пока от центрального отопления, по данным жилинспекции, отключено 23 дома в квадрате улиц Сатпаева, Естая, Бектурова, Кирова и Кривенко", - цитирует пресс-секретаря акима города Салтанат Акимбекову портал pavlodarnews.kz
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Как сообщила начальник отдела по связям с общественностью АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" Олеся Емельянова, повреждение произошло на трубопроводе теплотрассы диаметром 400 миллиметров по улице Кривенко, 27.
"Точное время, когда отопление в домах будет возобновлено, станет известно после определения причины", - уточнила Емельянова.
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