Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
28 октября 2017
  • 18
  • :
  • 58
Все области
21º Переменная облачность
днем 21º    ночью 14º
17:00
.
Aнонс

Из-за аварии более 20 многоэтажек в Павлодаре остались без отопления28.10.2017
Происшествия  10:08

Павлодар. 28 октября. Kazakhstan Today - В результате аварии на теплосетях без отопления остались жильцы 23 многоэтажных домов в Павлодаре, передает Kazakhstan Today.

Порыв произошел на улице Кривенко, на место выехала аварийная бригада тепловиков, которым предстоит выяснить причины и масштабы повреждений.

"Пока от центрального отопления, по данным жилинспекции, отключено 23 дома в квадрате улиц Сатпаева, Естая, Бектурова, Кирова и Кривенко", - цитирует пресс-секретаря акима города Салтанат Акимбекову портал pavlodarnews.kz.

Как сообщила начальник отдела по связям с общественностью АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" Олеся Емельянова, повреждение произошло на трубопроводе теплотрассы диаметром 400 миллиметров по улице Кривенко, 27.

"Точное время, когда отопление в домах будет возобновлено, станет известно после определения причины", - уточнила Емельянова.
Просмотров: 3308
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
28.10.2017   11:46
www.otyrar.kz
В Восточном Казахстане эксперт брал от 100 до 250 тыс. тенге за успешную аттестацию медперсонала
28.10.2017   10:08
Из-за аварии более 20 многоэтажек в Павлодаре остались без отопления
28.10.2017   09:48
Семейчанин получил ожоги, пытаясь проверить газовый баллон зажженной спичкой
28.10.2017   09:36
Атыраускую школьницу насильно выдали замуж за сторонника деструктивного религиозного течения
27.10.2017   16:16
Фото: www.lada.kz
Кровлю здания кафе тушат в Алматы
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today