Карагандинские полицейские помогли водителю и трем пассажирам застрявшего на трассе авто

Караганда. 27 января. Kazakhstan Today - Ночью 27 января сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции (ДПП) ДВД Карагандинской области оказали помощь замерзающим на трассе Алматы - Екатеринбург водителю автомашины "Лада" и трём его пассажирам, передает Kazakhstan Today.

Поздно ночью экипаж батальона ДПП в составе старшины полиции Виктора Берга и инспектора, старшего лейтенанта полиции Нуржана Жумакаса получил сообщение из дежурной части МПС ДВД области о том, что на 961-м километре трассы Алматы - Екатеринбург просит помощи водитель автомашины "Лада-Веста", сообщили в пресс-службе областной полиции.

"Мы сразу же направились на помощь. На дороге находилась автомашина "Лада-Веста", в которой, помимо водителя, находились трое пассажиров. В автомашине произошла поломка двигателя. Водитель вместе с пассажирами пытался произвести ремонт, но позже обратились за помощью", - вспоминает старшина Берг.

Полицейские взяли на буксир сломавшуюся машину, а замерзших пассажиров пересадили в свой салон. Транспортное средство отбуксировали к точке обогрева в кафе "Аманжол", а людей отвезли на пост "Сокур", откуда последние уехали на такси по домам.

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