Казахстанцев среди погибших в авиакатастрофе под Тегераном нет

Астана. 14 января. Kazakhstan Today - По информации Министерства иностранных дел Казахстана, среди погибших и пострадавших в результате крушения Boeing 707 под Тегераном казахстанцев нет, передает Kazakhstan Today.





По сообщению посольства Казахстана в Иране, информации о казахстанцах на борту самолета Boeing 707, разбившегося сегодня под Тегераном, пока нет. Наши дипломаты держат связь с иранскими компетентными органами и посольством Кыргызстана в Иране", - сообщили в пресс-службе МИД РК.





Позднее в ведомстве добавили, что, по информации компетентных органов Ирана, среди пострадавших и погибших в результате крушения грузового самолета Boeing 707 граждан Казахстана нет.





Напомним, что грузовой Boeing 707, следовавший из Бишкека в аэропорт Пайям (город Кередж, в 40 километрах от Тегерана), сегодня потерпел крушение при посадке. Пилоты по ошибке начали приземление в другом аэропорту - Кереджа - и не успели посадить машину в пределах взлетно-посадочной полосы. Самолет врезался в стену аэропорта и выкатился в зону жилых построек. По предварительным данным, на борту было 16 человек, по меньшей мере одному из них удалось спастись.





Спасательные службы извлекли из-под обломков девять тел погибших. Продолжаются поиски останков еще шести человек. Спасатели обнаружили черный ящик и передали его специалистам для расшифровки, пишет ТАСС





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