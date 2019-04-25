Астана. 18 января. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Кыргызстана, передает Kazakhstan Today.





Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 18 января 2019 года, в 10.05 (18 января в 04.05 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.





Эпицентр землетрясения расположен в 508 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения - 9,7. Магнитуда MPV - 4,1. Глубина - 5 километров.





Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.





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