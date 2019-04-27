Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в 443 километрах от Алматы

Алматы. 26 апреля. Kazakhstan Today - Казахстанская сейсмологическая опытно-методическая экспедиция сообщила о землетрясении, которое произошло сегодня, в 14.07 по времени Астаны, в 443 километрах на юго-восток от Алматы, передает Kazakhstan Today.

По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен на территории Китая. Энергетический класс землетрясения составил 9,9, магнитуда MPV - 4,2. Подземные толки залегали на глубине 10 километров. Сведений об ощутимости не имеется, говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО "Алматы".

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