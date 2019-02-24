Алматы. 20 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 20 февраля 2019 года, в 07.35 (20 февраля в 01.35 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 1086 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения - 11,0. Магнитуда MPV - 4,7. Глубина - 180 километров.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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