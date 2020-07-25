Алматы. 24 июля. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Кыргызстана, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 24 июля 2020 года, в 07.34 (24 июля в 01.34 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 155 километрах на юг от Алматы, на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения - 9,5.

Магнитуда MPV - 3,9. Глубина - 15 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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