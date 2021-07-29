АЛМАТЫ. 28 ИЮЛЯ - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на границе Кыргызстана и Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 28 июля 2021 года, в 07.40 (28 июля в 01.40 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 257 километрах на юго-восток от Алматы, на границе Кыргызстана и Китая.

Энергетический класс землетрясения - 10,8. Магнитуда MPV - 4,6. Глубина - 10 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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