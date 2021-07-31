АЛМАТЫ. 30 ИЮЛЯ - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на границе Кыргызстана и Таджикистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 30 июля 2021 года в 05.09 (29 июля 2021 года в 23.09 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 577 километрах на юго-запад от Алматы, на границе Кыргызстана и Таджикистана.
Энергетический класс землетрясения - 11,0. Магнитуда MPV - 4,8. Глубина - 10 километров.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
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