АЛМАТЫ. 30 ИЮЛЯ - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на границе Кыргызстана и Таджикистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 30 июля 2021 года в 05.09 (29 июля 2021 года в 23.09 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 577 километрах на юго-запад от Алматы, на границе Кыргызстана и Таджикистана.

Энергетический класс землетрясения - 11,0. Магнитуда MPV - 4,8. Глубина - 10 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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