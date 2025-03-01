Казахстанский сноубордист погиб в горах Кыргызстана

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Актобе. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 28 февраля, около 7.30 во дворе одного из домов в Актобе скончался 7-летний школьник. Вместе с матерью и сестрой он собирался идти в школу, сообщает портал " - В пятницу, 28 февраля, около 7.30 во дворе одного из домов в Актобе скончался 7-летний школьник. Вместе с матерью и сестрой он собирался идти в школу, сообщает портал " Мой город ".





Мальчик вышел раньше матери и сестры и во дворе дома упал без сознания, ему вызвали скорую. Вызов поступил в 7.39 утра, в 7.44 бригада была уже на месте. Мальчик был в состоянии клинической смерти. Почти 30 минут медики проводили реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось. На диспансерном учете он не состоял, на здоровье не жаловался.





В мессенджерах и соцсетях распространились слухи, что на ребенка напала бродячая собака, однако эту информацию в полиции опровергли, сообщив что признаков насильственной смерти на теле не было, одежда на нем была цела. В управлении образовании сообщили, что учитель неправильно поняла, что произошло, и признала, что дала неверную информацию.





Полицейские изучают данные видеокамер с места, где скончался первоклассник, также ждут результатов экспертизы, чтобы выяснить, что произошло с ребенком.