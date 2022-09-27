Гостехслужба зафиксировала хакерскую атаку на казахстанские СМИ

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АСТАНА. 25 СЕНТЯБРЯ - Ряд казахстанских информационных ресурсов атаковали хакеры из-за границы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

24.09.22 зафиксирована массивная DDOS-атака из-за границы на ряд казахстанских информационных ресурсов", - информирует департамент коммуникаций АО "Казахтелеком".

В настоящее время АО «ГТС» совместно с операторами связи проводит технические работы по оптимизации маршрутов, что может привести к снижению скорости доступа на некоторые внешние Интернет-ресурсы.

В сообщении говорится, что завершить работы планируется в ближайшее время.





На данный момент установлено, что DDoS-атаки осуществляются из нескольких зарубежных источников. Подобные атаки фиксируются и в других регионах. Соответствующими техническими подразделениями выясняется возможная взаимосвязь данных атак", - сообщает пресс-служба АО "ГТС".