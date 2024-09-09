Количество отравившихся школьников в Мангистауской области превысило 140 человек

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Актау. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Учащиеся школы № 8 в селе Бесшокы Мангистауской области массово отравились в столовой, сообщает региональное издание - Учащиеся школы № 8 в селе Бесшокы Мангистауской области массово отравились в столовой, сообщает региональное издание Lada.kz





В управлении здравоохранения региона сообщили, что с вечера 6 сентября в скорую помощь обратились родители 21 ученика школы № 8 с болями в животе, повышением температуры тела.





По состоянию на 13.15 за медицинской помощью обратились 58 детей. В клинике получают лечение 26 детей, дома находятся под наблюдением 27 детей, в больнице - пятеро.





Для выяснения причин сложившейся ситуации было направлено уведомление в отдел санитарно-эпидемиологического надзора Мангистауской области.





Дополнение: 20.09, 07.09.2024.





В связи со сложившейся ситуацией был создан совместный специальный штаб с представителями компетентного органа. Состояние школьников стабильное. Родителям оказывается психологическая помощь, сообщает Lada.kz





По данному факту в Едином реестре досудебных расследований районного управления полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов).





По этой статье может грозить наказание в виде штрафа в размере до 2000 (7 384 000 тенге) МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.