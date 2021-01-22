Комиссия Минтруда озвучила гибель четырех человек в шахте Актюбинской области

Актобе. 21 января. Kazakhstan Today - В шахте Актюбинской медной компании 30 декабря произошел несчастный случай, в результате которого погибли 4 человека. Согласно выводам комиссии, рабочие отравились газом, так как в шахте 20 минут не было вентиляции, передает Kazakhstan Today.

Горный мастер и бригада взрывников спустились после смены в шахту для взрывных работ, выжил из них только один. После случившегося возбудили уголовное дело, расследованием занялась комиссия Минтруда, пишет "Мой город"

Сегодня руководитель управления по инспекции труда Актюбинской области Саламат Аманбаев рассказал об итогах расследования. По его словам, члены комиссии спустились в шахту вместе с единственным выжившим взрывником Канатом Абдуллаевым и восстановили картину произошедшего. Кроме этого, провели опрос, изучили техническую документацию на предприятии.

У всех работников с собой были самоспасатели, их действия хватает больше чем на 2 часа. Но при беге его использовать нельзя. На головных уборах работников были светильники и кнопка сигнала SOS, которая связана с диспетчерской аварийно-спасательной службы. Работники нарушили правила поведения в случае нештатной ситуации.

Трое взрывников и горный мастер погибли в результате острого отравления веществом неясной этиологии.

По словам единственного выжившего взрывника Абдуллаева, после взрыва все на машине выезжали из шахты. При появлении белого густого тумана машина остановилась. Горный мастер крикнул, чтобы все бежали наверх. Но работники должны были, как Абдуллаев, воспользоваться самоспасателем и вызвать спасателей.

В момент взрыва в шахте не работала вентиляция. Как сообщил Саламат Аманбаев, в 18.50 по распоряжению главного инженера Сафина остановили работу вентиляционной установки и подключили ее только в 19.10, что также является нарушением.

Дальнейшее разбирательство - за следствием, оно решит, есть ли вина в произошедшем конкретного лица в гибели. Комиссия пришла к выводу: вина горного мастера Кайканова составляет 20%, работодателя - 80%", - сообщил Саламат Аманбаев.

Семьи погибших получили по 2 млн тенге на погребение, каждой семье выплатят единовременно 20 млн тенге для приобретения жилья на территории Актюбинской области. Сохранят заработную плату погибших работников до 18-летия их детей с ежегодной индексацией, предприятие также оплатит стоимость обучения в ссузе или вузе РК каждого из детей. Спасшемуся взрывнику Канату Абдуллаеву для реабилитации медная компания выделяет 5 млн тенге.

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