Крупный пожар разгорается на побережье Каспия

В связи с наступлением ночи тушение запланировано на среду, 1 февраля

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Атырау. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - 31 января жители Атырау почувствовали запах гари. Для выявления очагов пожара и проведения воздушной разведки был задействован вертолет МИ-874, - 31 января жители Атырау почувствовали запах гари. Для выявления очагов пожара и проведения воздушной разведки был задействован вертолет МИ-874, сообщает пресс-служба МЧС РК.





Члены комиссии, состоящей из сотрудников ДЧС Атырауской области и представителей местных исполнительных органов, провели аэровизуальное обследование. В результате на побережье Каспийского моря выявлено четыре очага: три очага в 70 км в направлении Жылыойского района на предварительной общей площади 9 га и один очаг в направлении Исатайского района на площади более 200 га.





В настоящее время проводится разведка местности на предмет подъездных путей. В связи с наступлением ночи тушение запланировано на завтра, 1 февраля.





В ведомстве подчеркнули, что угрозы населенным пунктам нет.