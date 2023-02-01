31.01.2023, 21:47 5756
Крупный пожар разгорается на побережье Каспия
Фото: пресс-служба МЧС РК
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Атырау. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - 31 января жители Атырау почувствовали запах гари. Для выявления очагов пожара и проведения воздушной разведки был задействован вертолет МИ-874, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Члены комиссии, состоящей из сотрудников ДЧС Атырауской области и представителей местных исполнительных органов, провели аэровизуальное обследование. В результате на побережье Каспийского моря выявлено четыре очага: три очага в 70 км в направлении Жылыойского района на предварительной общей площади 9 га и один очаг в направлении Исатайского района на площади более 200 га.
В настоящее время проводится разведка местности на предмет подъездных путей. В связи с наступлением ночи тушение запланировано на завтра, 1 февраля.
В ведомстве подчеркнули, что угрозы населенным пунктам нет.
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31.01.2023, 18:49 10366
Военные спасли на пожаре жителей Уштобе
Фото: Минобороны РК
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Талдыкорган. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащие войсковой части 55078 Сил воздушной обороны Вооруженных сил младший сержант Даурен Жанибеков, рядовые Алибек Шадетов, Ильяс Низамбек, Рауан Аккемпиров и Наурыз Карабеков вытащили из горящего дома женщину с двумя детьми и пожилых супругов, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
Инцидент произошел еще 20 января. Подробности о мужественном поступке военнослужащих стали известны только сегодня из письма представителей службы по чрезвычайным ситуациям Каратальского района Жетысуской области, поступившего в адрес командования войсковой части. В нем они выразили благодарность военнослужащим контрактной службы за решительные действия на пожаре.
В момент ЧП военные проезжали мимо дома по улице Момышулы, где из-за взрыва газового баллона в частном строении произошел пожар. Младший сержант Даурен Жанибеков, рядовые Рауан Аккемпиров и Наурыз Карабеков немедля проникли в горящий дом и вывели из огня молодую женщину с двумя малолетними детьми и пожилых супругов. В это время рядовые Алибек Шадетов и Ильяс Низамбек, рискуя жизнью, вынесли на улицу газовый баллон и накрыли подручными материалами во избежание последствий возможного взрыва.
После чего рядовой Алибек Шадетов оперативно доставил пострадавших на автомобиле в центральную районную больницу. Оставшиеся военнослужащие до прибытия пожарной команды тушили пожар и делали все возможное для локализации огня.
Понимая, что люди попали в беду и находятся в смертельной опасности, мы не могли поступить иначе. В критический момент сработали навыки, которые приобрели в ходе службы на тренировках и учениях", - объяснил мотивацию поступка рядовой Алибек Шадетов.
Военнослужащие войсковой части 55078 также не остались равнодушными к беде погорельцев. Они решили оказать посильную помощь семье в восстановлении жилья.
Командованием части отличившиеся воины представлены к наградам.
Напомним, 29 января тонущую в Каспийском море женщину спасли актауские водолазы. Спасатель-водолаз спас женщину, прыгнув с высоты 8 метров.
30.01.2023, 15:19 42201
Третий случай гибели ребенка в частном бассейне произошел в Шымкенте Дополнено
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Четырехлетний мальчик утонул в детском бассейне одного из фитнес-клубов Шымкента, оставшись без присмотра взрослых.
В детском бассейне утонул мальчик 2018 года рождения. Трагедия произошла в фитнес-клубе KASIET", - сообщает телеканал Otyrar со ссылкой на пресс-службу ДЧС Шымкента.
В ведомстве сообщили, что ребенок остался без присмотра взрослых и утонул во время купания в детском бассейне глубиной 1,2 метра.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Это уже третий за последние 7 месяцев случай гибели ребенка в частном бассейне в Шымкенте.
Дополнено 30.01.2023, 18.22
В пресс-службе ДП Шымкента сообщили, что по данному факту сотрудниками полиции зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерная выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть человека).
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование", - добавили в департаменте.
Только в июле прошлого года в Шымкенте утонули двое детей. Одному из них был один год, другому - 6 лет.
29.01.2023, 21:25 67361
Водолазы спасли тонущую в Каспийском море женщину
Спасатель-водолаз спас женщину, прыгнув с высоты 8 метров
Фото: Depositphotos
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Актау. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Тонущую в Каспийском море женщину спасли актауские водолазы, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
29 января в 15.51 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на побережье Каспийского моря тонет человек. Неподалеку актауские спасатели несли дежурство и уже через семь минут после звонка очевидца прибыли на место. К этому времени женщина уже стала уходить ко дну", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что спасатель-водолаз спас женщину, прыгнув с высоты 8 метров.
В спасении участвовали четверо спасателей. Экстренную медицинскую помощь женщине оказывают работники Центра медицины катастроф", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в ВКО автомобиль провалился под лед. В результате утонула женщина 1950 года рождения.
29.01.2023, 13:07 83236
При землетрясении в Иране погибли два человека и сотни пострадали
Точных данных пока нет
Фото: Depositphotos
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Баку. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Иране произошло землетрясение, в результате которого по меньшей мере погибли два человека и пострадали 307.
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-западе Ирана, сообщает rbc.ru со ссылкой на агентство Fars.
Отмечается, что четче всего землетрясение ощущалось в городе Хое на северо-западе страны, в провинции Западный Азербайджан.
Как сообщил генеральный директор управления кризисных ситуаций в регионе, число жертв велико, но точных данных пока нет.
Для пострадавших был развернут полевой госпиталь. Гендиректор управления дорог и автомобильного транспорта Западного Азербайджана заявил, что после землетрясения повреждения путей отсутствуют, нет проблем с проездом транспорта.
Дополнено 29.01.2023, 16.58
Число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана увеличилось до 816 человек, трое погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France Presse.
Согласно первоначальным оценкам, землетрясение нанесло ущерб 2 городам и более чем 70 селам, в них разрушены до 50% строений.
Ранее сообщалось, что взрыв в иранском Исфахане произошел из-за атаки беспилотников.
29.01.2023, 12:25 85786
В Актобе подросток на снегоходе наехал на группу людей: погибла женщина, пострадали пятеро детей
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Актобе. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - На территории одной из баз отдыха Актобе произошел наезд снегохода на группу людей, в результате которого погибла женщина, мужчина и пятеро несовершеннолетних детей госпитализированы, сообщает Рolisia.kz.
28 января в 15.30 на территории базы отдыха несовершеннолетний 2007 года рождения, управляя снегоходом марки Lynx, допустил наезд на группу лиц, находившихся вблизи оборудованной снежной горки", - проинформировали в полиции.
В результате происшествия 40-летняя женщина скончалась, 49-летний мужчина и пятеро несовершеннолетних детей, среди которых годовалый ребенок, госпитализированы в медицинское учреждение.
По данному факту департамент полиции Актюбинской области проводит расследование.
Дополнено 29.01.2023, 18.30
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в результате наезда снегохода в Актобе, сообщает "Хабар24".
В реанимации остается 16-летняя девушка, ее состояние медики оценивают как тяжелое. Еще трое детей с сотрясением головного мозга получают лечение в отделении травматологии. Их состояние средней тяжести.
Пострадавших осмотрели хирург, нейрохирург, реаниматолог, травматолог, лор-врач. Состояние всех пациентов стабильное, без осложнений. Они получают необходимое лечение", - проинформировал врач-травматолог Сакен Нурымов.
Ранее сообщалось, что подросток на автомобиле насмерть сбил девочку в Туркестанской области.
29.01.2023, 09:37 90801
На Шымбулаке в рестобаре произошел крупный пожар
Фото: МЧС РК
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Алматы. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - На Шымбулаке в рестобаре "Облака" произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
По данным ведомства, 29 января в 05.30 произошло загорание 3-этажного рестобара "Облака" на площади предварительно 800 квадратных метров.
Из-за отсутствия подъездных путей для пожарной спецтехники тушение пожара производится через внутренние противопожарные краны. В 08.05 пожар локализован, пострадавших нет, предварительная площадь 800 квадратных метров. Ликвидация пожара в 08.30", - проинформировал официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Руслан Иманкулов.
Отмечается, что в процессе ликвидации пожара применялся снегогенератор.
Дополнено 29.01.2023, 16.00
В пресс-службе курорта "Шымбулак" поделились хронологией пожара в рестобаре.
- В 05.30 на пульт "101" поступило сообщение о начавшемся возгорании.
- Личный состав ДЧС осуществлял подъем на канатной дороге "Комби-2", так как доступ пожарной техники на Талгарский перевал невозможен из-за особенностей горной местности.
- Тушение осуществлялось от объектового водоснабжения.
Также были задействованы все возможные технические силы курорта:
- в 04.50 - поступил звонок от спасательной службы;
- В 05.14 - работа насосной станции, начали подачу воды для снегогенераторов.
Итого в локализации возгорания участвовало: две линии снегоненераторов, преобразующих воду в снег, две единицы ратрака, четыре снегохода.
Отмечается, что основные силы были сосредоточены на недопущение распространения огня на гондольную дорогу "Комби-2".
Причина пожара устанавливается. На тушение было задействовано: 13 человек личного состава ДЧС и 12 сотрудников курорта", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на складах возле барахолки в Алматы.
28.01.2023, 14:03 113781
В Петропавловске снова прорвало водовод: воды нет в трех районах города
Фото: Петропавловск.news
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Петропавловск. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 28 января, утром в Петропавловске произошел очередной порыв водовода вдоль железной дороги в районе улицы 314-й Стрелковой дивизии. Воды временно не будет в трех районах города, сообщает "Петропавловск.news".
В 7.00 28 января произошло повреждение на юго-восточном водоводе Д=800 мм по ул. 314-й Стрелковой дивизии. По причине повреждения было снижено давление в городской сети. В настоящее время участок локализован, давление воды в городе восстанавливается. До полного завершения работ под ограничение попадут: поселок Рабочий, мкр. Береке, Привокзальный район", - сообщил аким города Руслан Анбаев.
Напомним, это не первая авария на водопроводе в городе. В начале ноября после большого снегопада произошла авария.
В декабре из-за крупной аварии на водопроводе в Петропавловске без воды остались 15 домов и соцобъекты.
27.01.2023, 09:39 147061
В Алматы в результате ДТП автомобиль разорвало на две части, погибли три человека
ДТП произошло на улице Саина
Фото: Zakon.kz
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Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в результате ДТП автомобиль разорвало на две части, погибли три человека.
По данным ALMATY_KRIS_P, смертельное ДТП произошло на улице Саина. Автомобиль на большой скорости врезался в столб линии электропередачи. От сильного удара автомобиль разорвало на две части.
В результате ДТП погибли трое парней, находившиеся внутри автомобиля.
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