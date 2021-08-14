Крупный пожар в Алматы: спасены 4 человека

АЛМАТЫ. 13 АВГУСТА - Четыре человека были спасены из горящего дома в Алматы, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

13 августа, в 02.58, на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о загорании жилого дома в Жетысуском районе, улица Актолкын, дом 12. Силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу вызова. Происходило горение открытым пламенем двухэтажного жилого дома на общей площади 300 квадратных метров", - сообщили в ДЧС города.

По словам пожарных, старое деревянное здание 1943 года постройки загорелось очень быстро. Создалось плотное задымление на всех этажах здания, возникла угроза жизни и здоровью жильцов, отрезанных от путей эвакуации.

В ходе проведения спасательных работ, через трехколенную лестницу спасены 4 человека: 52-летний мужчина, 10-летний мальчик и две женщины - 36 и 55 лет. На месте пожара получила травмы женщина 56 лет. Пострадавшие доставлены в медучреждения города, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь".

В тушении пожара было задействовано 43 человек личного состава 12 единиц техники. Принятые меры позволили не допустить гибели жильцов дома. Пожар был локализован в 03.54 и ликвидирован в 04.17.

В ночное время суток бдительность людей ослаблена, в этой связи ДЧС Алматы рекомендует жителям отключать электрические приборы, зарядные устройства и телевизоры в ночное время суток.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства