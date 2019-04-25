Крупный степной пожар тушат в Павлодарской области

Павлодар. 24 апреля. Kazakhstan Today - Более 50 человек тушат пожар, начавшийся в Павлодарской области из-за смены направления ветра, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Комитете по ЧС МВД РК, сегодня, около 12.00, в Щербактинском районе Павлодарской области рабочие крестьянского хозяйства "Тайлак" сельского округа Щербактинский проводили плановый отжиг сухой травы на полях на площади 270 гектаров. Из-за смены ветра огонь распространился на лесную культуру Галкинского лесничества Шалдайского филиала ГУ "Ертіс орманы" на площади 30 гектаров.

В тушении пожара задействованы 54 человека и 14 единиц техники службы пожаротушения, лесничества, добровольного противопожарного формирования Галкинского сельского округа. Также к тушению пожара дополнительно направлены силы и средства ДЧС Павлодарской области в составе 23 человек личного состава и 6 единиц техники", - уточнили в КЧС.

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