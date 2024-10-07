06.10.2024, 18:50 23051

Крупный степной пожар затронул две области Казахстана: четверо получили ожоги   

Предварительная площадь пожара составила более трех тысяч гектаров
Крупный степной пожар затронул две области Казахстана: четверо получили ожоги
Фото: Depositphotos
Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре человека получили ожоги во время крупного степного пожара, который затронул Карагандинскую и Павлодарскую области, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Вблизи села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области произошло загорание сухой травы (...) В ходе тушения двое сотрудников РГУ "СПиАСР" ДЧС региона и один работник добровольного противопожарного формирования получили ожоги. Их доставили в районную больницу, где медиками им была оказана первая медицинская помощь. Позже еще одного жителя пострадавшего от пожара на вертолете АО "Казавиаспас" доставили в больницу города Караганды. По предварительным данным, он получил ожоги легкой степени", - проинформировали в ведомстве.


Кроме того, степной пожар перешел границу Павлодарской области - на непокрытую лесом территорию Баянаульского нацпарка.


К месту пожара вылетели вертолеты АО "Казавиаспас". Забор воды производится из озера Шалкаркол. По состоянию на 17.00 произведено 6 сбросов общим объемом 18 тонн воды. Также в ходе аэровизуального облета было принято решение о проведении заблаговременной эвакуации жителей поселка Желтау. В безопасное место эвакуированы 18 человек, из которых 8 - дети", - сообщили в пресс-службе.


По данным МЧС, предварительная площадь пожара составила более трех тысяч гектаров.

Тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, горной местностью и отсутствием подъездных путей к очагам", - добавили в министерстве.


Напомним, в июне прошлого года из-за масштабных пожаров в Абайской области погибли 15 сотрудников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. По словам родственников погибших, лесники не имели при себе никакого специального снаряжения: ни соответствующей униформы, ни кислородных масок. Они также пожаловались, что в лесничествах никогда не работает спецтехника и нет запчастей, и сотрудникам приходится выезжать на работу на собственных автомобилях.

12 июня было объявлено Днем общенационального траура. Глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании. В этом году в МЧС появилась служба охраны и защиты лесного фонда. Новая служба позволит улучшить координацию госорганов при ликвидации крупномасштабных лесных пожаров.
 
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Теги:ПожарРКПострадавшие

новости по теме

07.10.2024, 13:41 2711

Пожар в Карагандинской области перекинулся на территорию Баянаульского нацпарка

Площадь пожара составляет около 6 тыс. га
Пожар в Карагандинской области перекинулся на территорию Баянаульского нацпарка
Фото: Depositphotos
Павлодар. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Степной пожар с Карагандинской области перешел на непокрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка, сообщил в Instagram аким Павлодарской области Асаин Байханов.

По его словам, ориентировочно площадь пожара составляет около 6 тыс. га. Ситуация осложняется порывистым ветром до 12-15 м/с и высоким травостоем.

На борьбу со стихией стянуты все необходимые силы: работают 310 человек, 51 единица спецтехники, 2 вертолета, 3 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). В настоящее время пожар локализован, ликвидация огня продолжается. Жертв и пострадавших на территории региона нет", - сообщил глава региона.


Он подчеркнул, что одна из основных причин подобных пожаров - неисправные искрогасители на технике, используемой во время сенокоса.

Поэтому прошу все фермерские хозяйства произвести профилактический осмотр используемой техники, которая должна в обязательном порядке иметь исправный искрогаситель, а также своевременно производить опашку вокруг своих хозяйств и домов, особенно мест, где хранятся запасы сена", - написал Байханов.


Напомним, пожар начался близ села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области. Там произошло загорание сухой травы. Первоначально площадь пожара составляла более трех тысяч гектаров. Ожоги получили 4 человека, один из них - старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хали Хайрат - скончался.
 
07.10.2024, 12:07 4901

В Рудном четверо рабочих погибли на мельнице

Проводится расследование
В Рудном четверо рабочих погибли на мельнице
Рудный. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Рудном Костанайской области четверо рабочих погибли на мельнице, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

При выполнении работ по очистке бункера глубиной пять метров, спустились и не поднялись на поверхность четыре человека (...) Спасатели извлекли тела рабочих из бункера. Сотрудниками скорой медицинской службы констатирована смерть", - проинформировали в ДЧС.


В пресс-службе прокуратуры Костанайской области сообщили, что по факту нарушений правил охраны труда начато досудебное расследование.

В настоящее время проводится расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего", - добавили в прокуратуре.


По данным некоторых СМИ, мельница принадлежит ТОО "Imperial Agro Group", зарегистрированному в Астане.

Ранее на шахте в Карагандинской области погибли два человека.
 
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Теги:ГибельрабочиеРудный
07.10.2024, 12:00 5581

Удочеренная американцами казахстанка покончила с собой в США

Причины суицида пока неизвестны
Вашингтон. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Удочеренная в 2005 году гражданами США казахстанка из Костаная покончила с собой.

О трагическом случае написала в Instagram автор проекта "Шетелдегі қазақ балалары" ("Казахские дети за границей") Жанар Байсемиз.

Причины суицида пока неизвестны.

По словам тех, кто знал девушку, она была яркой, творческой личностью, играла на гитаре и хотела стать психологом.

Напомним, в Казахстане решение об усыновлении детей иностранцами принимает суд, на основании заявления усыновителей. Они, а также прокурор должны обязательно присутствовать в суде по время принятия решения.

Ранее сообщалось что в казахстанские дома ребенка поступило рекордное число детей. В 2023-м в такие учреждения было направлено около 1,3 тысячи малышей в возрасте до 4 лет. При этом Казахстан продолжает политику деинституционализации детских домов. За последние три года их количество сократилось на 21.

Практика международного усыновления действует не во всех странах. К примеру, Китай в сентябре объявил о запрете усыновления детей иностранцами. В этом же месяце Госдума России приняла закон о запрете усыновления детей для стран, где разрешена смена пола.

В мусульманских странах усыновление вообще запрещено. Единственным мусульманским государством, где существует и функционирует институт усыновления, является Тунис.

В Грузии и Армении иностранные граждане могут усыновить ребенка только, если его не усыновили родственники или не взяли на воспитание граждане этих стран.

В Беларуси усыновить ребенка могут только иностранцы, постоянно проживающие на территории страны.
 
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Теги:СШАдевушкасуицидприемная семья
07.10.2024, 10:17 8096

Пожарный погиб в ходе тушения степного пожара в Карагандинской области  

Пожарный погиб в ходе тушения степного пожара в Карагандинской области
Фото: МЧС РК
Караганда. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пожарный погиб в ходе тушения степного пожара в Каркаралинском районе Карагандинской области, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

6 октября в Карагандинской области в ходе тушения степного пожара в Каркаралинском районе, выполняя свой служебный долг, погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хали Хайрат 1991 года рождения. В органах гражданской защиты сержант работал с 2014 года. Обстоятельства гибели уточняются. Начато досудебное расследование", - проинформировали в МЧС.


Напомним, в ходе тушения степного пожара пострадали четыре человека. По информации управления здравоохранения региона, все пострадавшие были госпитализированы в стационары. Состояние пациентов оценивается как стабильное. Оказывается вся необходимая медицинская помощь.


Сегодня в управлении сообщили о том, что в многопрофильную больницу Балхаша поступил еще один пострадавший работник. Предварительный диагноз: острое отравление угарным газом. Общее состояние оценивается как средней степени тяжести за счет интоксикационного синдрома. Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как сообщалось ранее, вблизи села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области произошло загорание сухой травы. Степной пожар перешел границу Павлодарской области - на непокрытую лесом территорию Баянаульского нацпарка. Предварительная площадь пожара составила более трех тысяч гектаров.


 
07.10.2024, 10:03 9071

На шахте в Карагандинской области погибли два человека

Произошел выброс угарного газа на руднике Саяк
На шахте в Карагандинской области погибли два человека
Фото: Depositphotos
Караганда. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На шахте "Саяк-3" в Карагандинской области произошел выброс угарного газа, в результате чего два работника скончались, сообщили в пресс-службе компании "Казахмыс".

Оперативно проведена эвакуация всех работников. Пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения. К сожалению, два работника скончались. Обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию трагического случая", - проинформировали в компании.


В департаменте инспекции труда сообщили, что для проведения специального расследования группового несчастного случая с работниками ТОО "Корпорация Казахмыс" ("Балхашцветмет") создана комиссия с участием представителя санитарно-эпидемиологического контроля, а также представителей работодателя. По его результатам будут установлены обстоятельства и причины данного несчастного случая.

Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, касающейся нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. На данный момент полиция ведет расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в департаменте полиции Карагандинской области.

 
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05.10.2024, 18:10 44356

В селе Костанайской области у крупного рогатого скота выявили бруцеллез

В селе Костанайской области у крупного рогатого скота выявили бруцеллез
Фото: Акорда
Костанай. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Дангербай Костанайской области у крупного рогатого скота выявили бруцеллез.

Установить ограничительные мероприятия на территории села Дангербай Казанбасского сельского округа Аулиекольского района Костанайской области в связи с возникновением болезни бруцеллез крупного рогатого скота", - сообщается в проекте решения Казанбасского сельского округа "Об установлении ограничительных мероприятий".


С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".

Напомним, ранее в селе Улкен Аксу Уйгурского районе Алматинской области выявили сибирскую язву у КРС. 5 сентября республиканской ветеринарной лабораторией получены результаты бактериологических исследований, подтверждающие наличие сибирской язвы в отобранных пробах от двух голов КРС. В населенном пункте введен запрет на ввоз и вывоз живых животных и животноводческой продукции.

В позапрошлом году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности. По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.

В конце июля 2022 года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.

В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
 
04.10.2024, 17:53 69686

ДТП с пассажирским автобусом в Алматы: погибла женщина

По факту ДТП возбуждено уголовное дело
ДТП с пассажирским автобусом в Алматы: погибла женщина
Алматы. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуском районе Алматы в результате дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом погибла женщина, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.

Водитель автомашины марки Mitsubishi, следуя по улице Северное кольцо в северном направлении, на пересечении с улицей Бокейханова при перестроении допустил столкновение с автобусом 58-го маршрута, принадлежащим частному перевозчику. В результате данного ДТП пассажирка автомашины Mitsubishi от полученных травм скончалась на месте происшествия", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Кроме того, назначены экспертизы.

Ранее в результате столкновения легковушки с автобусом в Алматы погибли два человека.
 
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Теги:АварияАвтобусПогибшиеАлматы
04.10.2024, 11:59 75096

Перестрелка в Талгаре: один человек скончался

Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства
Алматы. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Группа молодых людей устроила перестрелку в Талгаре, один из них скончался от огнестрельных ранений, сообщает департамент полиции Алматинской области.

В ночь на 4 октября в городе Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двое парней доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении", - сообщили в ДП.


По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для обеспечения полноты, всесторонности и объективности исследования всех обстоятельств. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства областного департамента полиции", - уточнили в полиции.


Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее в Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре.

На днях в Алматы чемпион Азии по дзюдо получил удар ножом. Позже была озвучена возможная причина покушения на дзюдоиста. По словам юриста Алишера Алишова, знакомые задолжали спортсмену около 300 тысяч долларов. Ход следствия находится на контроле руководства ДП Алматы.

Весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
 

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