Крупный степной пожар затронул две области Казахстана: четверо получили ожоги
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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре человека получили ожоги во время крупного степного пожара, который затронул Карагандинскую и Павлодарскую области, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Вблизи села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области произошло загорание сухой травы (...) В ходе тушения двое сотрудников РГУ "СПиАСР" ДЧС региона и один работник добровольного противопожарного формирования получили ожоги. Их доставили в районную больницу, где медиками им была оказана первая медицинская помощь. Позже еще одного жителя пострадавшего от пожара на вертолете АО "Казавиаспас" доставили в больницу города Караганды. По предварительным данным, он получил ожоги легкой степени", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, степной пожар перешел границу Павлодарской области - на непокрытую лесом территорию Баянаульского нацпарка.
К месту пожара вылетели вертолеты АО "Казавиаспас". Забор воды производится из озера Шалкаркол. По состоянию на 17.00 произведено 6 сбросов общим объемом 18 тонн воды. Также в ходе аэровизуального облета было принято решение о проведении заблаговременной эвакуации жителей поселка Желтау. В безопасное место эвакуированы 18 человек, из которых 8 - дети", - сообщили в пресс-службе.
По данным МЧС, предварительная площадь пожара составила более трех тысяч гектаров.
Тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, горной местностью и отсутствием подъездных путей к очагам", - добавили в министерстве.
Напомним, в июне прошлого года из-за масштабных пожаров в Абайской области погибли 15 сотрудников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. По словам родственников погибших, лесники не имели при себе никакого специального снаряжения: ни соответствующей униформы, ни кислородных масок. Они также пожаловались, что в лесничествах никогда не работает спецтехника и нет запчастей, и сотрудникам приходится выезжать на работу на собственных автомобилях.
12 июня было объявлено Днем общенационального траура. Глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании. В этом году в МЧС появилась служба охраны и защиты лесного фонда. Новая служба позволит улучшить координацию госорганов при ликвидации крупномасштабных лесных пожаров.