Кто из чиновников понес ответственность по делу о доведенных до истощения детей в Экибастузе

Фото: instagram/poiskoviki_pavlodara_vita

ПАВЛОДАР. 21 ФЕВРАЛЯ - Ряд сотрудников органов полиции, акиматов и учреждений здравоохранения понесли дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения по делу детей-маугли из Экибастуза, передает KAZAKHSTAN TODAY.

После обсуждения ситуации на уровне областного акимата наказали нескольких работников сферы здравоохранения за то, что не проследили за постоянно переезжающей по региону семьей, сообщает Pavon.kz

Также обсуждались системные проблемы отсутствия коммуникаций между госорганами от образования, соцзащиты и здравоохранения. Возможно, если бы их базы данных могли обмениваться между собой информацией, проблемная семья осталась бы на виду. А так ее как будто не существовало, несмотря на то, что начислялись выплаты по многодетности, а у детей были свидетельства о рождении и они когда-то даже получали медпомощь и прививки. Выговоры также получили акимы Аксу и Экибастуза.

В областном акимате озвучили и другие результаты служебного расследования.

По итогам разбирательств от занимаемого поста освобожден заместитель начальника отдела местной полицейской службы управления полиции Экибастуза С. Кожелдаков, во время служебного расследования уволился руководитель отдела образования Экибастуза С. Майдисаров. Строгий выговор объявили заместителю акима Экибастуза М. Маликовой, заведующей ВОП врачебных амбулаторий городской больницы Аксу Б. Нуралдиновой и участковому отдела МПС Экибастуза Б. Кишеву", - проинформировали в ведомстве.

По данным издания, выговор получили главный специалист отдела образования Экибастуза Н. Байгурманова, директор городской больницы Аксу М. Мукашев, участковый врач ПК "Дисконт" М. Алханова, участковые медсестры ПК "Дисконт" А. Сманкулова и А. Жумалиденова.

Участковому врачу поликлиники №2 Экибастуза Н. Аждаровой и участковой медсестре поликлиники №2 Экибастуза Б. Ботагозовой объявили замечание.

Начальник МПС управления полиции Экибастуза Т. Кудайбергенов предупрежден о строгом соблюдении должностных обязанностей, а и. о. начальника управления полиции Экибастуза К. Шакаргалиеву указано на имеющиеся недостатки в работе подчиненных.

Также управлениям образования, координации занятости и социальных программ, здравоохранения, цифровых технологий и департаменту полиции дали ряд рекомендаций, чтобы подобных инцидентов можно было избежать в будущем.

Однако у жителей региона, которые узнают об ужасающих условиях жизни четверых детей, возникает вопрос, какую ответственность понесут сами родители? Ведь забота о детях - это не только дело госорганов. Последние, к слову, обещали провести пресс-конференцию, чтобы ответить на вопросы СМИ о сложившейся ситуации, но отменили ее по неизвестным причинам", - сообщает издание.





Напомним, об ужасающей истории многодетной семьи из Экибастуза рассказали волонтеры поискового отряда Vita. В неухоженной квартире находились четверо детей - 2016, 2014, 2017 и 2018 годов рождения. Все не ходили. Сначала их госпитализировали в больницу Аксу, а затем перевезли в стационар областного центра. Выговоры получили акимы городов Аксу и Экибастуза.