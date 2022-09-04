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Лесной пожар в Костанайской области: эвакуируют жителей близлежащих сел

03.09.2022, 21:10 7631
Лесной пожар в Костанайской области: эвакуируют жителей близлежащих сел
Фото: kstnews.kz
КОСТАНАЙ. 3 СЕНТЯБРЯ - В Аулиекольском районе Костанайской области продолжается тушение лесного пожара. Три авиационных судна привлечены к тушению пожара, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По состоянию на 18.00 двумя вертолетами с водосливными устройствами МЧС проведено 12 сбросов и слито 36 тонн воды. Забор воды для водосливных устройств ведется из естественного водоема на расстоянии 25 км", - сообщили в МЧС РК.

 
Отмечается, что в связи с осложнением метеорологической обстановки, в том числе высокой температурой воздуха - 36 градусов и штормовыми порывами ветра до 28 метров в секунду, площадь пожара превысила 3000 га.
 
По данным РГП "Казгидромет", в регионе сохранится высокая температура до 38 градусов, скорость ветра до 23 метров в секунду.
 

Министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным проведена воздушная разведка. Проведена перегруппировка сил и средств, которые сосредотачиваются на защите населенных пунктов Аманкарагай и Новонежинка. Проведена эвакуация населения из села Озерное (население 250 человек) и северной части села Аманкарагай (1000 человек). В селе Озерное происходит горение трех жилых домов, тушение осуществляется 6 пожарными автомобилями с подвозом воды 8 водовозами. Начата эвакуация села Калинино - 228 человек, села Лесное - 363 человека", - проинформировали в ведомстве.

 
По данным МЧС, создалась угроза для нефтебазы в селе Аманкарагай. На месте работают 3 пожарных автоцистерны (2 - МЧС, 1 - объектовая служба нефтебазы).
 
Напомним, сегодня министр по ЧС Юрий Ильин вылетел на место лесного пожара. 
 
Загорание лесного массива произошло 2 сентября 2022 года в 15.10 в 20 км от села Казанбасы на территории КГУ "Басаманское УЛХ". Тушение осложняется порывами ветра и сильной жарой (по данным РГП "Казгидромет", до 10-12 метров в секунду, температура наружного воздуха +36 градусов), густой растительностью и отсутствием подъездных путей. В результате сильного порывистого ветра огонь распространился на хвойные насаждения лесного массива КГУ "Семиозерное УЛХ".
 
В тушении пожара задействованы силы и средства в количестве 235 человек личного состава 32 единиц техники, 3 воздушных суден, 3 пожарных поездов, из них МЧС - 14 единиц техники, 61 человек личного состава, 2 вертолета с водосливными устройствами; МВД - 33 человека личного состава; Минобороны - 20 человек личного состава; лесхоз - 15 единиц техники, 80 человек личного состава, 1 воздушное судно; МИО - 3 единицы техники, 20 человек личного состава; АО "КТЖ" - 3 пожарных поезда (21 человек).

 

новости по теме

В результате пожара в оружейном магазине в Костанае погиб мужчина

03.09.2022, 19:37 9311
В результате пожара в оружейном магазине в Костанае погиб мужчина
Фото: ng.kz
КОСТАНАЙ. 3 СЕНТЯБРЯ - В Костанае в результате пожара в оружейном магазине погиб мужчина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным ДЧС Костанайской области, личность погибшего еще не установлена. Его тело извлекли из подвала сгоревшего здания, сообщает портал "Наша газета".
 
По данным пресс-службы управления здравоохранения, шесть человек госпитализировали в стационары с ожогами различной степени, еще один от госпитализации отказался.
 
Напомним, также был госпитализирован директор магазина "Оружейная палата" с 50-процентными ожогами тела.
 
Пожар в здании "Оружейной палаты" на проспекте Назарбаева, 115, начался сегодня, 3 сентября, в 11.20. Позже огонь перекинулся на кровлю соседнего СТО, 8 частных жилых домов и две легковых машины. В оружейном магазине взрывались боеприпасы.
 
Пожар удалось локализовать в 14.29. Ликвидации нет. Причина пожара устанавливается.
 
АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило, что в связи с пожаром был деформирован газопровод. Около 60 потребителей по улице Козыбаева и Назарбаева были отключены от газа. Подключение будет производиться по мере окончания ремонтных работ.
 

В Павлодаре пассажирский автобус врезался в трамвай

03.09.2022, 16:46 12721
ПАВЛОДАР. 3 СЕНТЯБРЯ - В Павлодаре пассажирский автобус врезался в трамвай. В ДТП попали более 60 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
2 сентября около 20.20 54-летний водитель автобуса Huanghai на улице Естая на пересечении с Машхур Жусупа столкнулся с трамваем, сообщает Pavlodarnews.kz
 

На момент ДТП в салоне автобуса находилось 20 пассажиров, в салоне трамвая 42. В результате ДТП никто из пассажиров не пострадал", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

 
По данному факту проводится проверка.
 

В ДТП на трассе в Мангистауской области погибли три человека

03.09.2022, 16:31 13056
В ДТП на трассе в Мангистауской области погибли три человека
Фото: Polisia.kz
АКТАУ. 3 СЕНТЯБРЯ - Смертельное ДТП произошло в Мангистауской области - погибли три человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Polisia.kz, вечером 2 сентября на трассе Шетпе - Жетыбай водитель автотранспорта ВАЗ 2115, направляясь в сторону села Шетпе, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автоцистерной MAN. 
 
В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и двое пассажиров ВАЗ 2115. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345 УК РК. Ведется расследование.

Ранее сообщалось о страшном ДТП в Карагандинской области.
 

В Костанае произошел крупный пожар в оружейном магазине

03.09.2022, 14:10 16131
В Костанае произошел крупный пожар в оружейном магазине
Фото: ng.kz
КОСТАНАЙ. 3 СЕНТЯБРЯ - В Костанае произошел пожар в оружейном магазине, возгорание пока не удается ликвидировать, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает портал "Наша газета", 3 сентября на проспекте Назарбаева в Костанае загорелось здание магазина "Оружейная палата" с переходом огня на кровлю ближайшего здания СТО "ЮГ" и здания столовой на предварительной площади более 2000 квадратных метров.
 
Также огнем повреждены рядом припаркованные два легковых автомобиля.
 
Огнем охвачены 8 частных жилых домов. Со слов хозяина оружейного магазина, в подвале находятся 2 человека. Из-за детонации боеприпасов доступ пожарных к ним невозможен.
 
На данный момент на месте пожара работают 40 человек личного состава и 12 единиц техники.


Ранее сообщалось о лесном пожаре в Костанайской области.
 

Лесной пожар произошел в Костанайской области

03.09.2022, 13:24 16546
Лесной пожар произошел в Костанайской области
Фото: kstnews.kz
КОСТАНАЙ. 3 СЕНТЯБРЯ - Лес горит в Аулиекольском районе Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации газеты "Костанайские новости", пожар в Аулиекольском районе еще не потушен. 
 
Сообщается, что на помощь костанайским пожарным прибудут коллеги из Акмолинской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей.

По данным издания, в регионе одновременно пытаются справиться с несколькими сильнейшими пожарами. В Лисаковске горят дачи, в селе Новонежинка - лес. В городе Костанае сгорел магазин "Оружейная палата", СТО, пострадали 8 домов. Сообщают читатели и о пожарах в Узункольском и Карабалыкском районах. 
 

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая

03.09.2022, 10:19 20951
АЛМАТЫ. 3 СЕНТЯБРЯ - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая магнитудой 4,3, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 3 сентября в 06.54 зарегистрировано землетрясение. Его эпицентр расположен в 449 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая.
 
Энергетический класс землетрясения составил 9,3, магнитуда MPV 4,3, глубина 10 километров.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

В Павлодаре рабочий получил ожоги щелочным раствором

02.09.2022, 20:23 26991
ПАВЛОДАР. 2 СЕНТЯБРЯ - 31 августа в гидрометаллургическом цехе одного из городских предприятий 30-летний рабочий в ходе промывки производственной линии получил ожоги щелочным раствором, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате мужчину с ожогами госпитализировали. Проводится проверка, назначили экспертизы, сообщает Pavlodarnews.kz.
 
В региональном управлении труда информацию подтвердили. По несчастному случаю в ведомстве организовывают расследование. 
 

В Нур-Султане участковый спас женщину от прыжка с 24-го этажа

02.09.2022, 17:57 26706
В Нур-Султане участковый спас женщину от прыжка с 24-го этажа
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - В Нур-Султане участковый Куаныш Мирзаев спас 27-летнюю женщину от прыжка с 24-го этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В полицию поступил вызов от очевидцев о том, что на улице Валиханова на карнизе 24-го этажа сидит женщина. На место был направлен автопатруль. В это время участковый инспектор Куаныш Мирзаев находился на своем административном участке", - информирует Polisia.kz

 
Участковый, услышав о случившемся, подбежал к указанному дому. 
 

Незаметно подкравшись к ней сзади, он резко схватил ее и крепко удерживал в руках. Женщина громко плакала и пыталась вырваться. Полицейский успокаивал ее разговорами. К этому времени с другого входа подоспели спасатели. Вместе они затащили девушку в окно в безопасное место. Внизу ее ожидали медики. Ей была оказана психологическая помощь", - добавили в полиции. 

 
Ранее сообщалось, что в ВКО кинолог спас мальчика от падения из окна. 
 

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