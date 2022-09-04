Лесной пожар в Костанайской области: эвакуируют жителей близлежащих сел

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КОСТАНАЙ. 3 СЕНТЯБРЯ - В Аулиекольском районе Костанайской области продолжается тушение лесного пожара. Три авиационных судна привлечены к тушению пожара, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По состоянию на 18.00 двумя вертолетами с водосливными устройствами МЧС проведено 12 сбросов и слито 36 тонн воды. Забор воды для водосливных устройств ведется из естественного водоема на расстоянии 25 км", - сообщили в МЧС РК.

Отмечается, что в связи с осложнением метеорологической обстановки, в том числе высокой температурой воздуха - 36 градусов и штормовыми порывами ветра до 28 метров в секунду, площадь пожара превысила 3000 га.

По данным РГП "Казгидромет", в регионе сохранится высокая температура до 38 градусов, скорость ветра до 23 метров в секунду.

Министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным проведена воздушная разведка. Проведена перегруппировка сил и средств, которые сосредотачиваются на защите населенных пунктов Аманкарагай и Новонежинка. Проведена эвакуация населения из села Озерное (население 250 человек) и северной части села Аманкарагай (1000 человек). В селе Озерное происходит горение трех жилых домов, тушение осуществляется 6 пожарными автомобилями с подвозом воды 8 водовозами. Начата эвакуация села Калинино - 228 человек, села Лесное - 363 человека", - проинформировали в ведомстве.

По данным МЧС, создалась угроза для нефтебазы в селе Аманкарагай. На месте работают 3 пожарных автоцистерны (2 - МЧС, 1 - объектовая служба нефтебазы).

Напомним, сегодня министр по ЧС Юрий Ильин вылетел на место лесного пожара.

Загорание лесного массива произошло 2 сентября 2022 года в 15.10 в 20 км от села Казанбасы на территории КГУ "Басаманское УЛХ". Тушение осложняется порывами ветра и сильной жарой (по данным РГП "Казгидромет", до 10-12 метров в секунду, температура наружного воздуха +36 градусов), густой растительностью и отсутствием подъездных путей. В результате сильного порывистого ветра огонь распространился на хвойные насаждения лесного массива КГУ "Семиозерное УЛХ".

В тушении пожара задействованы силы и средства в количестве 235 человек личного состава 32 единиц техники, 3 воздушных суден, 3 пожарных поездов, из них МЧС - 14 единиц техники, 61 человек личного состава, 2 вертолета с водосливными устройствами; МВД - 33 человека личного состава; Минобороны - 20 человек личного состава; лесхоз - 15 единиц техники, 80 человек личного состава, 1 воздушное судно; МИО - 3 единицы техники, 20 человек личного состава; АО "КТЖ" - 3 пожарных поезда (21 человек).



