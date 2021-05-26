Левобережье Нур-Султана окутало дымом из-за горения тополиного пуха

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НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Левобережье Нур-Султана, в том числе Акорда, сегодня оказались в дыму из-за горения тополиного пуха, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы столичного ДЧС, тополиный пух загорелся сегодня на улице Кунаева. Предварительная площадь составила 250 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что за прошедшие сутки в Нур-Султане было совершено 53 выезда на тушение тополиного пуха. В ДЧС обратились к гражданам с просьбой не поджигать тополиный пух и не позволять это делать детям.





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