Левобережье Нур-Султана окутало дымом из-за горения тополиного пуха

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По информации пресс-службы столичного ДЧС, тополиный пух загорелся сегодня на улице Кунаева. Предварительная площадь составила 250 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы 10 человек личного состава и 2 единицы техники.
Жертв и пострадавших в результате пожара нет.
Вместе с тем в ведомстве отметили, что за прошедшие сутки в Нур-Султане было совершено 53 выезда на тушение тополиного пуха. В ДЧС обратились к гражданам с просьбой не поджигать тополиный пух и не позволять это делать детям.
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