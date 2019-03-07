Машина с семьей провалилась под лед Бухтарминского водохранилища, погибла пятилетняя девочка

Усть-Каменогорск. 19 января. Kazakhstan Today - Машина с семьей провалилась под лед Бухтарминского водохранилища в Восточно-Казахстанской области. В результате происшествия погибла пятилетняя девочка, передает Kazakhstan Today.





Ваз-2109 ушел под лед 18 января, около 21.00, в несанкционированном месте для езды на участке Аккудык в Курчумском районе, в 10 километрах от села Алгабас. В салоне находились пять человек: супруги и трое детей. Четыре человека выбрались на лед самостоятельно, но девочка 2013 года утонула, сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултан Нурахметов.





По его словам, сегодня, в 07.30, спасатели Восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда КЧС начали поиски ребенка. В 09.30 спасатели извлекли тело из воды.





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