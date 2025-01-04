Почти 100 автомобилей попали в массовое ДТП в Акмолинской области Дополнено
Фото: instagram/aqmola_pd
Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Видео массового ДТП на трассе Астана-Щучинск в Акмолинской области опубликовали очевидцы в соцсетях.
Движение по трассе временно закрыто.
Инцидент прокомментировали в ДП Акмолинской области.
3 января, около 13.30 в Акмолинской области, на участке дороги между селами Когам и Каратал района Биржан сал, в результате ухудшения погодных условий (метель, ограничение видимости) произошло столкновение предварительно около 40 транспортных средств. Информация о жертвах и пострадавших в данный момент не поступала", - заявили в департаменте.
На месте работают сотрудники полиции и службы по чрезвычайным ситуациям. Проводится эвакуация автомобилей.
Ранее экстренные службы предупреждали о возможном ухудшении погодных условий в регионе, в связи с чем всем водителям рекомендовалось воздержаться от поездок, особенно на загородных трассах", - напомнили в полиции.
Там призвали водителей учитывать погодные условия, быть предельно осторожными на дорогах и воздержаться от поездок в данном направлении до улучшения ситуации.
Дополнено 03.01.2025, 16.09
Массовое столкновение автомобилей на трассе Астана - Щучинск произошло из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции, рассказали в АО "НК "КазАвтоЖол".
Там подчеркнули, что сегодня в 07.20 утра из-за ухудшения погодных условий на участке автодороги республиканского значения "Астана-Петропавловск" (18-232 км) движение для всех видов автотранспорта было ограничено.
В 13.28 на 153-м километре трассы, в районе села Жанаталап, произошло массовое столкновение с участием примерно 95 автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники полиции и специалисты "КазАвтоЖол". Одна полоса очищена, автомобили, которые находятся в рабочем состоянии, начали движение. На месте задействованы 22 комбинированные дорожные машины (КДМ) и 2 трактора", - сообщили в "КазАвтоЖол".
Движение на указанном участке дороги вновь ограничено для всех транспортных средств.
После улучшения погодных условий и расчистки дороги в 12.30 движение в сторону города Астана было организовано под сопровождением сотрудников департамента полиции и специальной техники "КазАвтоЖол", - уточнили в пресс-службе.
Дополнено 03.01.2025, 17.23
11 человек получили травмы в массовом ДТП на трассе Астана - Щучинск, четверо из них госпитализированы, сообщает ДП Акмолинской области.
В настоящее время на участке дороги продолжаются работы по ликвидации последствий, на месте работают сотрудники полиции, службы по чрезвычайным ситуациям и специалисты "КазАвтоЖол". Организовано сопровождение колонны в направлении столицы из порядка 400 автомашин", - рассказали в пресс-службе.
МЧС отправило на место аварии дополнительные силы: 16 единиц техники, включая машины высокой проходимости и обогревательные комплексы, и 48 спасателей.
Развернуты 4 пункта обогрева, где уже размещено 64 человек. Организовано горячее питание. Работает телефон горячей линии 8 716 252 09 50, также на месте происшествия находятся специалисты-психологи", - сообщает ДЧС Акмолинской области.
Чтобы разгрузить дорожный участок, спасатели демонтируют разделительное ограждение.
Мера позволит значительно улучшить движение транспорта, пропустить водителей и продолжить путь в сопровождении сотрудников полиции", - сообщает источник.
В ДЧС предупредили, что 4 января на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед, туман и сильный ветер, с порывами до 23-28 метров в секунду. Жителей области просят не выезжать за пределы населенных пунктов.
Дополнено 03.01.2025, 20.02
По состоянию на 19.00 из ДТП на трассе Астана - Петропавловск извлечены 24 автомобиля из 95.
30 транспортных средств покинули место происшествия своим ходом. На месте аварии остается 41 машина. Задействовано 34 единиц спецтехники и 20 человек личного состава", - рассказали в ДЧС.
По сообщению Polisia.kz, около тысячи автомобилей разбили на 3 автоколонны и отправили по трем разным направлениям в сопровождении полиции.
Начиная от места ДТП и до поселка Красный Горняк, полицейские по встречной полосе сопроводили более 400 машин. Колонна движется в сторону столицы. Одновременно движется колонна автомобилей из Астаны в Ерейментау. Также формируется колонна от Астаны до Караганды. В составе колонны порядка 350 автомобилей, из которых 50 - грузовые", - сообщает источник.