Мать и дочь погибли в ДТП в Актюбинской области

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ШЫМКЕНТ. 21 МАЯ - Новорожденный младенец погиб в результате взрыва на территории роддома в Шымкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Малышу было всего 18 дней, сообщили в областном управлении здравоохранения.

Ранее в ДЧС сообщили, что взрыв произошел в помещении ТОО "Межбольничная 138-я аптека" из-за скопления газа. На месте погиб охранник перинатального центра 1979 года рождения.

Пострадали восемь человек, они госпитализированы в Туркестанскую областную клиническую больницу", - сообщили в департаменте здравоохранения Туркестанской области.

Всего на момент взрыва в перинатальном центре находились 189 пациентов и 65 сотрудников.

Полиция Шымкента начала досудебное расследование по статье 292, часть 2, УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека". По ней предусмотрено лишение свободы на срок до 7 лет.





Ранее сообщалось, что возле одного из роддомов Шымкента прогремел мощный взрыв. С места ЧП эвакуировали более 100 рожениц с детьми.





В результате взрыва произошло обрушение здания аптеки на площади 130 квадратных метров. Также повреждены балкон и окна квартиры расположенного рядом 5-этажного жилого дома и 7 легковых автомобилей.