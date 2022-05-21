Мать и дочь погибли в ДТП в Актюбинской области

По информации департамента полиции Актюбинской области, авария произошла 20 мая примерно в 00.10 на 248-м километре трассы Актобе - Астрахань, в километре от поселка Карауылкелды.
40-летний водитель автомобиля Renault Duster столкнулся с припаркованным на обочине дороги грузовиком IVEKO.
От удара автомашина Renault Duster столкнулась с припаркованной на обочине другой грузовой автомашиной - КамАЗ, - говорится в сообщении ведомства.
По данным департамента, в результате аварии 41-летняя супруга и 3-летняя дочь водителя автомашины Renault Duster от полученных травм скончались на месте ДТП.
Сам глава семейства с несовершеннолетним сыном 2005 года рождения госпитализированы в реанимационное отделение ЦБ Байганинского района", - добавили в полиции.
Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).