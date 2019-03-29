Министр обороны прибыл к месту крушения вертолета

Кызылорда. 28 марта. Kazakhstan Today - Сегодня на вертолете армейской авиации глава военного ведомства генерал-майор Нурлан Ермекбаев прибыл к месту крушения вертолета Ми-8 и принял доклады специалистов, работающих на месте происшествия, передает Kazakhstan Today.

Министр обороны поручил приостановить полеты однотипных вертолетов (Ми-8, Ми-17, Ми-171) до полного выяснения причин авиационной катастрофы, а также приостановить действия, предполагающие применение этих типов вертолетов в ходе учения "Алтын Жебе". Также поручено организовать и провести всестороннее объективное расследование авиационной катастрофы, дать оценку действиям всех служб и должностных лиц, участвовавших в обеспечении полета, установить все обстоятельства, приведшие к авиационной катастрофе, сообщает пресс-служба Минобороны РК.

"Также дано поручение организовать дополнительные тренажи с летным и инженерно-техническим составом по порядку действий при попадании в опасные явления погоды. Дополнительно дано поручение обеспечить поиск и скорейшую идентификацию, судмедэкспертизу и, по согласованию со следственными органами, доставку тел к местам погребения. Во взаимодействии с местными исполнительными органами поручено решить вопрос выделения участков для погребения и обеспечить захоронение военнослужащих с соблюдением воинского ритуала", - отметили в пресс-службе.

Особое внимание министр акцентировал на вопросах обеспечения всех социальных гарантий и оказания необходимой психологической, материальной и иной помощи родным и близким погибших военнослужащих, обеспечению всех положенных по закону социальных гарантий и выплат.

Принято решение закрепить за семьями погибших ответственных должностных лиц из числа командного состава для решения социальных вопросов, организации шефства и помощи членам семей военнослужащих.

На месте трагедии продолжает работу специально созданная комиссия Министерства обороны.

Напомним, накануне в Кызылординской области в ходе учения потерпел крушение вертолет ВВС СВО ВС РК. На борту находились 13 человек, все они погибли.

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