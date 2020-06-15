Нур-Султан. 14 июня. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил о заражении коронавирусом на своей странице в Facebook, передает Kazakhstan Today.

Друзья, к сожалению, вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь. Несмотря на все строгие санитарные меры, которые я соблюдал, риски есть всегда. Особенно это касается тех, кто работает, не может работать удаленно", - говорится в сообщении.

По информации министра, "в последние дни в ряде регионов наблюдается прирост заболевших, в том числе среди предпринимателей, работников предприятий, медиков, государственных служащих, работников СМИ. Многие наши граждане сейчас интенсивно работают для решения проблем, связанных с последствиями глобального кризиса и пандемии в Казахстане. Зачастую нам требуются личные встречи, выезды по регионам, поэтому мы более подвержены риску заражения COVID-19".

Поэтому я настоятельно прошу ВСЕХ соблюдать "личный карантин" и придерживаться рекомендации по профилактике. Повторюсь ещё раз: 1. Всегда по возможности дистанцироваться друг от друга на работе, в транспорте, на улице, в магазине и так далее. 2. Если Вы офисный работник, по возможности работать удаленно. 3. Общаться с родственниками и друзьями онлайн, посредством видеосвязи, новых технологий; 4. Носить маски в общественных местах; 5. Часто мыть руки не менее 20 секунд, обрабатывать руки санитайзером; 6. Время от времени измерять температуру себе и членам семьи, градусник лучше использовать ртутный. Если вы почувствовали ранние симптомы: слабость, головная боль, першение в горле, температура - незамедлительно обращайтесь к врачу! Берегите себя! Желаю крепкого здоровья Вам и Вашим близким!" - подчеркнул Е. Биртанов.

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