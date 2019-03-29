Минобороны РК: Погибли все 13 военнослужащих, находившихся на борту потерпевшего крушение вертолета

Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - Все 13 военнослужащих, находившихся на борту потерпевшего крушение вертолета Министерства обороны РК, погибли, передает Kazakhstan Today.

При выполнении воинского долга в результате крушения вертолета ВС РК 27 марта текущего года в ходе учений погибли 13 военнослужащих, находившихся на борту. Весь личный состав Вооруженных сил Казахстана выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших боевых товарищей. Руководством Министерства обороны будут приняты меры по оказанию моральной и материальной помощи", - говорится в сообщении на сайте Минобороны РК.

Напомним, накануне в Кызылординской области потерпел крушение вертолет ВВС СВО ВС РК, на борту находились 13 человек. К месту крушения направлена специально созданная комиссия Министерства обороны. Ведомством совместно с МВД РК начато расследование причин и обстоятельств авиапроисшествия.

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