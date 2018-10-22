Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
22 октября 2018
  • 19
  • :
  • 28
Новости регионов
19º Солнечно, дымка
днем 21º    ночью 12º
17:00
.
Aнонс

Множественные гематомы обнаружили врачи на теле 4-месячной девочки в Караганде22.10.2018
  • Фото: 24.kz
Происшествия  13:54

Караганда. 22 октября. Kazakhstan Today - В Караганде четырехмесячная девочка доставлена в детскую клиническую больницу с множественными гематомами, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы областного Управления здравоохранения, ребенок находится в реанимации. Медики обнаружили у девочки целый букет заболеваний: ОРВИ, острый бронхит, инфекция мочевыводящих путей и нарушения в кишечнике. Состояние маленькой пациентки медики оценивают, как средней тяжести. Сейчас ее самочувствие стабилизировалось, и в ближайшее время ребенка планируют перевести в отделение, сообщает портал 24.kz.

Причину появления синяков на теле девочки будут выяснять полицейские. Заведено уголовное дело по статье УК РУ "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести в отношении несовершеннолетнего", пояснили в пресс-службе ДВД области.
Просмотров: 3053
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
22.10.2018   16:23
Р”РІРѕРµ РґРµС‚РµР№ РЅР°СЃРјРµСЂС‚СЊ РѕС‚СЂР°РІРёР»РёСЃСЊ СѓРіР°СЂРЅС‹Рј РіР°Р·РѕРј РІ Р–Р°РЅР°РѕР·РµРЅРµ
22.10.2018   13:54
Р¤РѕС‚Рѕ: 24.kz
РњРЅРѕР¶РµСЃС‚РІРµРЅРЅС‹Рµ РіРµРјР°С‚РѕРјС‹ РѕР±РЅР°СЂСѓР¶РёР»Рё РІСЂР°С‡Рё РЅР° С‚РµР»Рµ 4-РјРµСЃСЏС‡РЅРѕР№ РґРµРІРѕС‡РєРё РІ РљР°СЂР°РіР°РЅРґРµ
22.10.2018   13:41
Р’РёРЅРѕРІРЅРёРєРѕРІ Р”РўРџ СЃ СѓС‡Р°СЃС‚РёРµРј РјРѕС‚РѕС†РёРєР»Р° Рё РїРѕР»РёС†РµР№СЃРєРѕРіРѕ Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»СЏ РІС‹СЏРІРёС‚ СЌРєСЃРїРµСЂС‚РёР·Р°
22.10.2018   12:31
РќР° С‚РµСЂСЂРёС‚РѕСЂРёРё РљР°Р·Р°С…СЃС‚Р°РЅР° Р·Р°СЂРµРіРёСЃС‚СЂРёСЂРѕРІР°РЅРѕ Р·РµРјР»РµС‚СЂСЏСЃРµРЅРёРµ РјР°РіРЅРёС‚СѓРґРѕР№ 4.2
22.10.2018   11:37
Р¤РѕС‚Рѕ: РљРѕРєС€РµС‚Р°Сѓ РђР·РёСЏ
Р’ РЎС‚РµРїРЅРѕРіРѕСЂСЃРєРµ РїРѕР»РёС†РµР№СЃРєРёР№ РїСЂРё Р·Р°РґРµСЂР¶Р°РЅРёРё РЅР°СЂСѓС€РёС‚РµР»СЏ РїСЂРёРјРµРЅРёР» РѕСЂСѓР¶РёРµ
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today