Караганда. 22 октября. Kazakhstan Today - В Караганде четырехмесячная девочка доставлена в детскую клиническую больницу с множественными гематомами, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы областного Управления здравоохранения, ребенок находится в реанимации. Медики обнаружили у девочки целый букет заболеваний: ОРВИ, острый бронхит, инфекция мочевыводящих путей и нарушения в кишечнике. Состояние маленькой пациентки медики оценивают, как средней тяжести. Сейчас ее самочувствие стабилизировалось, и в ближайшее время ребенка планируют перевести в отделение, сообщает портал 24.kz .

Причину появления синяков на теле девочки будут выяснять полицейские. Заведено уголовное дело по статье УК РУ "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести в отношении несовершеннолетнего", пояснили в пресс-службе ДВД области.

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