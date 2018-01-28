Мулла мечети в Сайраме предотвратил самоубийство прихожанина

Шымкент. 27 января. Kazakhstan Today - Мулла Сайрамской мечети предотвратил самоубийство прихожанина, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел 26 января в небольшой мечети Сайрама под названием Центральная мечеть махали. По словам муллы Турсунходжи Ханходжаева, в 16.20 он обнаружил одного из своих прихожан в маленькой подсобке мечети уже с окровавленными от порезов руками и шеей. Он попытался отправить мужчину домой, так как тот был в неадекватном состоянии, но вместо того, чтобы уйти, тот отрезал шланг от газового котла, направил струю газа на себя и поджег. Мулле удалось потушить возгорание, он вызвал скорую, пожарных и полицию, сообщил портал tvk-uko.kz

"На нем все загорелось - куртка, руки, лица вообще видно не было. Я так растерялся, кинулся тушить, стал людей звать на помощь. Потом позвонил в скорую. Пока они ехали, я разговаривал с этим человеком, я спросил, зачем он это сделал. Он пояснил, что хотел привлечь к себе внимание. В мечеть он ходит давно, страдает алкоголизмом, в семье у него проблемы были", - рассказал Ханходжаев.

Сначала мужчину с сильными ожогами доставили в Первую городскую больницу Шымкента, находящуюся в жилом массиве Сайрам, но затем перевели в ожоговое отделение Центра гипербарической оксигенации. В каком состоянии находится пациент, пока выяснить не удалось.

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