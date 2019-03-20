Мужчина получил ожоги во время крупного пожара в частном доме в Караганде

Караганда. 19 марта. Kazakhstan Today - Крупный пожар произошел сегодня ночью в Оршанском переулке Караганды, передает Kazakhstan Today.

Сообщение о пожаре поступило в 01.45. Пожар произошел в доме №8 с последующим переходом огня на деревянную обрешетку крыши соседнего жилого дома №7 и хозяйственных построек на общей площади 340 квадратных метров. Силами пожарных подразделений пожар локализован в 04.05 и ликвидирован в 04.38, сообщили в пресс-службе ДЧС.

В результате пожара с ожогами госпитализирован мужчина 1963 года рождения. К месту пожара были привлечены 61 человек личного состава и 16 единиц пожарной техники ДЧС Карагандинской области.

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