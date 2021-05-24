Мужчина утонул в Актау

АКТАУ. 23 МАЯ - Полицейские Актау начали проверку по факту гибели мужчины, тело которого было обнаружено на глубине четырех метров утром 23 мая в районе моста канала ТОО "МАЭК-Казатомпром", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Трагедия произошла 22 мая, уточняет портал lada.kz . По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, мужчина 1981 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, возможно, решив искупаться в жаркую погоду, прыгнул с моста в необорудованном для купания месте и утонул.

На место происшествия были вызваны водолазы, которые начали прочесывать дно канала, но в первые часы результата не было. Найти тело удалось лишь утром 23 мая.

Спасатели обнаружили и извлекли тело из воды на следующий день, 23 мая, в 09.04, в семи километрах от Актау, возле моста канала ТОО "МАЭК-Казатомпром". Тело находилось на глубине четырех метров", - отмечается в сообщении ДЧС Мангистауской области.

Всего в поисковых мероприятиях было задействовано шесть человек личного состава ДЧС, одна единица транспорта и одно плавательное средство.

В связи с наступление летних месяцев и повышением температуры воздуха спасатели обращаются к жителям с просьбой соблюдать правила поведения на воде и ни в коем случае не купаться в местах, для этого не предназначенных.





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