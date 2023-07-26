На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе произошла авария  

В техническом отделе ведутся мероприятии по выяснению причин и продолжению работы завода

Фото: kmg.kz

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Атырау. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 3 июля, в 18.25 по времени Астаны на территории ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" произошла глубокая посадка электроэнергии со стороны внешних сетей. В результате аварийно остановились технологические установки завода, за исключением установки ЭЛОУ-АТ-2. Ориентировочно в 18. 47 произошло полное отключение электроснабжения завода, - В понедельник, 3 июля, в 18.25 по времени Астаны на территории ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" произошла глубокая посадка электроэнергии со стороны внешних сетей. В результате аварийно остановились технологические установки завода, за исключением установки ЭЛОУ-АТ-2. Ориентировочно в 18. 47 произошло полное отключение электроснабжения завода, сообщает Telegram-канал Нефтегазового совета Казахстана.





По причине аварийного отключения линии электроснабжения АО "KEGOC" на новой части подстанции ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" произошел инцидент. В этой связи все установки, кроме установки первичной переработки, были остановлены. Избыточное давление на установках согласно технологическому регламенту и плану ликвидации аварии было направлено на факельные установки.





По состоянию на 19.30 электроэнергия еще не подана.





В техническом отделе ведутся мероприятии по выяснению причин и продолжению работы завода.





Жертв и пострадавших нет.



