На базах отдыха на побережье Алаколя ликвидирован пожар

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УРДЖАР. 5 ИЮЛЯ - 4 июля в 23.20 минут на одной из баз отдыха в Урджарском районе на озере Алаколь произошел пожар. Впоследствии из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние базы отдыха, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Совместными усилиями пожарных ДЧС ВКО, местных исполнительных органов, сотрудников полиции и населения пожар ликвидирован в 05.40 5 июля. Предварительная площадь составила 3000 квадратных метров. От огня пострадало 4 базы отдыха", - сообщили в областном ДЧС.
На месте пожара задействовано 186 человек и 29 единиц техники от МИО, ДЧС ВКО, ДП, Тарбагатайского национального парка и ДЧС Алматинской области.
Тушение усложнял ветер, достигающий 10 метров в секунду. Огонь мгновенно распространялся от одного деревянного дома к другому. Благодаря грамотным и оперативным действиям огнеборцев и всех, кто принимал участие в тушении, пожар был остановлен", - проинформировали в ДЧС.
По данным департамента, за медицинской помощью обратились 7 человек, которые после осмотра и оказания первой помощи в госпитализации не нуждались.
Причина пожара устанавливается. На месте организован и работает оперативный штаб.