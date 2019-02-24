На девятилетнего ребенка упали футбольные ворота в детской спортшколе Астаны

Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - В одной из частных спортивных школ Астаны на 9-летнего мальчика упали тяжелые футбольные ворота. Ребенок до сих пор в коме, его состояние оценивается как крайне тяжелое, передает Kazakhstan Today.

Трагедия произошла в перерыве между матчами. Утром в частной детской хоккейной школе прошла товарищеская игра, до следующей встречи оставалось несколько часов. В свободное от тренировок время юные хоккеисты занимались своими делами, сообщил Первый канал "Евразия"

Кто-то уехал домой, кто-то смотрел телевизор. Часть ребят пошли играть в футбол. Ответственный тренер находился между несколькими группами, то есть он следил за всеми. В один момент - по нелепой случайности - то есть дети баловались. Один мальчик лег на пол. Второй в этот момент повис на сетке ворот, и, получается, опрокинул. Прямо на мальчика", - рассказал руководитель детской хоккейной школы "Номад" Вячеслав Борисов.

Пострадавшего ребенка, который является нападающим детской хоккейной команды, в тяжелом состоянии доставили в больницу. Ранее сообщалось, что ребенок находится в реанимации, и ему удалили часть черепа. О его состоянии сегодня пока ничего не известно. Неравнодушные казахстанцы сдают кровь для ребенка.

Для мальчика, который госпитализирован во Вторую детскую городскую больницу, вчера 20 человек, а сегодня 22 - всего 42 человека - решили помочь сдать кровь", - отметила заведующая отделением комплектования доноров Эльмира Копеева.

По информации телеканала, работа в частной хоккейной школе пока приостановлена. Ведутся разъяснительные беседы. Руководитель учреждения утверждает, что по технике безопасности футбольные ворота не должны быть закреплены.

Мы виноваты, конечно! Мы же отвечаем за детей. По технике безопасности они не могут быть прикреплены, потому что это тоже небезопасно. То есть это подвижные ворота", - прокомментировал Борисов.

Между тем учитель физкультуры с 40-летним стажем, директор школы-гимназии №32 Виктор Гродер с этим категорически не согласен. Он считает, что ворота необходимо закреплять.

Однозначно! У нас для непрофессионального зала ворота должны убираться. Каким образом крепления - у нас противовесы. Вы можете посмотреть. Здесь когда ребенок или взрослый может на перекладине повиснуть, то есть она не перевернется. Есть положение, есть требование - это однозначно, ворота должны быть закреплены", - уверен он.

Как сообщили телеканалу в департаменте полиции, по данному факту проводится досудебное расследование по статье 306 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

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