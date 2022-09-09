На границе Карагандинской и Павлодарской областей горел лесной массив

ПАВЛОДАР. 8 СЕНТЯБРЯ - В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области горел лесной массив, была угроза перехода огня на территорию Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY

7 сентября в 13.08 от управления кризисного центра ДЧС Карагандинской области поступило сообщение о том, что на территории Карагандинской области в Бухар-Жырауском районе происходит горение лесного массива, имеется угроза перехода огня на территорию Павлодарской области.

В целях предотвращения перехода пожара на территорию Павлодарской области на границу Павлодарской и Карагандинской области в Баянаульский район были направлены силы и средства ДЧС Павлодарской области в составе 4 единиц техники и 11 человек личного состава, местных исполнительных органов - 66 человек и 13 единиц техники", - сообщили в ДЧС Павлодарской области.

По информации спасателей, на большой площади горела трава и кустарники.





В связи с погодными условиями - засушливой погодой, сильным порывистым ветром фронт пожара интенсивно распространялся к границе Павлодарской области. Благодаря ряду принятых мер, слаженным и оперативным действиям удалось предотвратить переход пожара на территорию Павлодарской области", - рассказали в ДЧС.

Также сообщается, что 7 сентября в 12.14 пожар произошел в Баянаульском районе в ста километрах от села Жанажол.

Уточняется, что на участках Тас Булак, Буркутты, Кажигельды горела сухая трава на площади 40 гектаров.

К тушению пожара были привлечены 4 сотрудника и 1 единица техники ДЧС Павлодарской области, 40 человек добровольного пожарного формирования из села Жанажол", - проинформировали в областном ДЧС.

Пожар был локализован в 16.00 и ликвидирован в 17.20.