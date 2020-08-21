Алматы. 20 августа. Kazakhstan Today - В 707 километрах от Алматы на границе Казахстана и Китая произошло землетрясение, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 20 августа, в 06.32 алматинского времени (в 00.32 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 707 километрах на северо-восток от Алматы, на границе Казахстана и Китая.

Энергетический класс землетрясения - 9,6, магнитуда MPV - 3,9, глубина - 10 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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