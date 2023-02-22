На границе Сирии и Турции произошли новые землетрясения  

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Анкара. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В турецкой провинции Хатай на границе с Сирией произошли два новых землетрясения, сообщили местные сейсмологи.





Первые подземные толчки магнитудой 6,4 зафиксировали в 17.04 по времени UTC (20.04 мск). Эпицентр находился в девяти километрах от Антакьи в Турции и 75 километрах от сирийской Латакии. Очаг землетрясения залегал на глубине двух километров. По данным европейских сейсмологов, его ощутили также в Ливане, Сирии, Израиле и на Кипре, сообщает РИА Новости









В 20.07 мск турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о втором землетрясении магнитудой 5,8 в провинции Хатай. Как передает телеканал CNN Türk, стихийное бедствие привело к новым разрушениям.





Земля содрогнулась под ногами. Были очень сильные толчки, есть разрушения", - рассказал корреспондент.





В свою очередь телеканал A Haber сообщил о перебоях с электричеством в провинции Хатай.





В регионе полностью отключено электричество. Шел разбор завалов, но мы видели, как на глазах рушились здания, которые не были разрушены ранее", - отметила корреспондент Эмине Кавасоглу.





По словам журналистки, во время поездки на машине ее вместе с коллегами "стало бросать то влево, то вправо, было невероятное облако пыли".





Губернатор провинции Хатай Лютфю Саваш сообщил, что под завалами домов оказались люди. Он отметил, что спасатели направились на помощь.





Телеканал CNN Türk также сообщил, что в Хатай сегодня приезжал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Во время землетрясения он находился уже не в этом регионе, а в Кахраманмараше.





В свою очередь управление по ликвидации последствий стихийных бедствий предостерегло граждан от приближения к морю в провинции Хатай из-за риска повышения уровня воды до 50 сантиметров. Аналогичные предупреждения выпустили власти прибрежных регионов Анталья и Мерсин.





Источники РИА Новости также сообщили о разрушении участка трассы, связывающей турецкие города Антакья и Искендерун. Как передает корреспондент агентства из Антакьи, там обрушилось несколько зданий, которым удалось устоять после землетрясений 6 февраля.





По данным МВД Турции, жертвами землетрясений стали три человека.





В результате двух землетрясений, произошедших в Хатае, у нас 294 пострадавших . 18 из них, к сожалению, находятся в тяжелом состоянии, после оказания первой медицинской помощи они были перевезены в Адану и Дертйол воздушным и наземным путем", - сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа в Twitter.





Сирийское агентство САНА также подтвердило информацию о происшествии. По данным СМИ, подземные толчки ощутили жители нескольких регионов страны. В Алеппо из-за падения камней со зданий ранения получили шесть человек.





Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что землетрясение привело к обрушению нескольких зданий в городках Джиндиресе и Азазе на северо-западе Сирии, есть пострадавшие.





Дополнено 21.02.2023, 10.30



По данным СМИ, в результате землетрясений в турецкой провинции Хатай погибли 6 человек, сообщает По данным СМИ, в результате землетрясений в турецкой провинции Хатай погибли 6 человек, сообщает РИА "Новости"





В Сирии погибли пять человек, информирует "Хабар24" . По разным данным, четыре человека умерли во время давки и паники из-за толчков.





Напомним, в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции 6 февраля произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии - там число погибших превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы. По последним данным, в Турции погибли более 41 тысячи человек.





Число спасенных из-под завалов после землетрясений на юго-востоке Турции людей превысило 114 тысяч человек, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам президента, землетрясения стали беспрецедентной катастрофой в мировой истории. Он отметил, что более 118 тысяч зданий в 11 пострадавших провинциях признаны аварийными и будут снесены.





Президент сообщил, что власти намерены запретить строительство новых домов высотой больше 3-4 этажей в зоне землетрясений.