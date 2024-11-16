На ГРЭС-1 в Экибастузе отключили энергоблок Дополнено
Фото: Пресс-служба правительства РК
Экибастуз. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На Экибастузской ГРЭС-1 приостановлена работа энергоблока № 3, сообщили в пресс-службе "Самрук-Энерго".
Работу блока приостановили сегодня в 4.00.
Как сообщили в пресс-службе компании, еще 12 ноября в ходе обхода и осмотра оборудования было выявлено пыление по стволу дымовой трубы № 1 в районе слуховых окон.
Для установления причин пыления и осмотра дымовой трубы было решено отключить энергоблок № 3. Этим займутся специализированные организации.
Окончательные причины пыления установят по результатам обследования. На основании проведенного анализа будет разработан план необходимых мероприятий", - добавили в пресс-службе "Самрук-Энерго".
Дополнено 15.11.2024, 18.15
В Министерстве энергетики Казахстана назвали причину остановки энергоблока № 3 на Экибастузской ГРЭС-1.
Произошел кратковременный выход дымовых газов из смотровых люков по стволу дымовой трубы № 1 ТОО "Экибастзская ГРЭС-1". Для выяснения причины производится обследование специализированной организацией. Для обеспечения электроснабжения заблаговременно было организовано увеличение генерации на других электрических станциях страны", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что на электроснабжении и теплоснабжении потребителей ситуация никак не сказывается.