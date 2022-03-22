На Казахстанском электролизном заводе в Павлодаре вспыхнул пожар

ПАВЛОДАР. 21 МАРТА - В воскресенье, 20 марта, произошел пожар в системе газоочистной установки цеха по производству электродов Казахстанского электролизного завода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В системе газоходов повысилась температура, в результате началось тление, которое перешло в горение. Прибывшая пожарная команда потушила пожар", - рассказали в пресс-службе завода.
На заводе рассказали, что все сотрудники с места возгорания были эвакуированы.
Прибывшая по вызову скорая помощь проверила состояние здоровья сотрудников.
Случаи отравления продуктами горения среди персонала не выявлены", - говорится в сообщении.