На месторождении Каламкас продолжают тушить пожар (ВИДЕО)

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Актау. 25 марта. Kazakhstan Today - На месторождении Каламкас продолжают тушить пожар, передает Kazakhstan Today.

"На месте ЧС создан оперативный штаб под руководством начальника ДЧС Мангистауской области К. Базарбаева. В тушении пожара задействованы 25 человек личного состава и 7 единиц пожарной техники ДЧС Мангистауской области", - сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС.

Как сообщалось ранее, сегодня, в 07.10, в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Мангистауской области поступило сообщение, что в Мангистауском районе на нефтяном месторождении Каламкас АО "Мангистаумунайгаз" в одной из скважин происходит открытое горение газоводопроявления грифона высотой 10 метров на площади 900 квадратных метров.





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