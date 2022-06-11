На платной трассе Туркестан - Шымкент из-за жары поднялась бетонная плита

ТУРКЕСТАН. 10 ИЮНЯ - Произошел подъем бетонной плиты дорожного полотна в направлении Туркестан - Шымкент на платном участке трассы Самара - Шымкент, Кызылорда - Шымкент, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает otyrar.kz, случай произошел на территории поселка Тортколь. Разделенные огромные плиты посреди дороги мешали проезду машин.
Пресс-секретарь АО "НК "КазАвтоЖол" Ляззат Стамгазиева проинформировала, что в настоящее время подрядная организация ТОО "Шымкентжолстрой" завершила работы по восстановлению дороги.
Отмечается, что задействовано 10 дорожных работников и 5 единиц спецтехники. Установлены необходимые дорожные знаки. Местная полиция проводит патрулирование.