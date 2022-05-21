На проспекте Аль-Фараби в Алматы произошло смертельное ДТП

АЛМАТЫ. 20 МАЯ - Один человек погиб, четверо пострадали в дорожной аварии на проспекте Аль-Фараби в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали очевидцы аварии, автомобиль Toyota Gracia двигался в западном направлении по проспекту Аль-Фараби. В районе торгового центра Essentai Moll водитель, не справившись с управлением, задел машину Chevrolet, после чего его выбросило с дороги и автомобиль врезался в столб рекламного щита.

Один из пассажиров Toyota скончался на месте от полученных травм, водитель и еще три пассажира госпитализированы.



