22.12.2024, 10:05 61536
На Риддерской ТЭЦ произошел взрыв: подача угля восстановлена
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Риддер. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Риддера Думан Рахметкалиев заверил, что подача угля на Риддерской ТЭЦ восстановлена. По словам главы города, температура в теплосети поднимается, сообщает Noks.kz.
Думан Рахметкалиев извинился перед риддерцами. По его словам, после хлопка пылевоздушной смеси на участке ленточного транспортера уже возобновлена подача угля, постепенно идет набор тепла в сети. Станция работает в штатном режиме. Пострадавшие шесть сотрудников станции получают всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, в ходе проведения ремонтно-сварочных работ на Риддерской теплоэлектроцентрали произошел хлопок газовоздушной смеси, ремонтные работы велись на транспортере углеподачи. В результате происшествия пострадали шесть человек.
новости по теме
23.12.2024, 17:51 1186
Без отопления осталась часть жителей центра Алматы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Без отопления осталась часть жителей центра Алматы из-за повреждения трубопровода на тепломагистрали в Бостандыкском районе по улице Назарбаева, сообщили в пресс-службе предприятия "Алматинские тепловые сети".
Повреждение возникло из-за износа трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 1984 году. В связи с повреждением было ограничено теплоснабжение для потребителей в контуре улиц Сатпаева - Достык, Тайманова, а также микрорайон Самал-1, 2, 3", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что над оперативным устранением повреждения работает ремонтно-строительная служба ТОО "АЛТС".
Ожидаемое время восстановления теплоснабжения - до 01.00 24 декабря", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в феврале на расширенном заседании правительства президент Токаев заявил, что госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели коммунально-энергетическую отрасль до ее нынешнего состояния.
Критически высокий износ теплосетей (более 70%) выявили в 12 городах Казахстана. В 2022 году отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года. Аварии продолжились и в 2023 году.
23.12.2024, 14:37 6386
Грузовик столкнулся с поездом на переезде Бейнеу - Кульсары
Жертв и пострадавших нет
Рассказать друзьям
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 23 декабря на железнодорожном переезде участка Бейнеу - Кульсары водитель грузового автомобиля допустил столкновение с поездом, сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".
По информации КТЖ, в результате столкновения поезда и грузового автомобиля никто не пострадал.
Также в нацкомпании отметили, что устройства автоматической переездной сигнализации работают исправно. Причины и обстоятельства выясняются.
По предварительной версии, причиной аварии послужило нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения.
Напомним, 7 декабря в Атырауской области с рельсов сошли вагоны с серой.
22.12.2024, 18:49 46331
Новогодняя елка в Семее: учителей привлекли к оформлению, один пострадал
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Семей. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Гани Бейсембаев в своем аккаунте в Facebook сообщил, что в Семее к оформлению новогодней елки привлекли учителей, в результате чего пострадал один из них.
Подобные мероприятия категорически противоречат закону РК "О статусе педагога", который запрещает привлекать учителей к работам, не связанным с их профессиональной деятельностью. Мы надеемся, что руководство области проведет объективное расследование и примет соответствующие меры для недопущения подобных ситуаций в будущем", - написал Гани Бейсембаев.
Он напомнил, что глава государства неоднократно подчеркивал важность роли педагогов в обществе и соблюдения их прав, закрепленных в законе РК "О статусе педагога".
Еще раз обращаю внимание всех руководителей отделов и управлений образования о необходимости строгого соблюдения его норм. Выражаю искреннюю поддержку семье Куата Айткалиева и желаю ему скорейшего выздоровления. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь. Этот случай находится на особом контроле", - отметил министр.
21 декабря в Шымкенте на площади "Астана" во время церемонии зажжения загорелась главная новогодняя елка города.
22.12.2024, 09:48 62671
Глава Минздрава высказалась об избиении фельдшера в Костанае
Рассказать друзьям
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова высказалась об очередном нападении на медиков скорой помощи, которое произошло в Костанае, когда две женщины избили приехавшую по вызову девушку-фельдшера.
На днях мы снова столкнулись с возмутительным фактом нападения на фельдшеров бригады скорой помощи в Костанае. Приехавшая на вызов молодая сотрудница экстренной службы Анель Баймурзина сама оказалась в стационаре с многочисленными травмами в результате побоев. Хочу выразить свою личную поддержку семье Анель Баймурзиной, пожелать ей скорейшего выздоровления и сказать, что мы не оставим этот случай без внимания", - написала Акмарал Альназарова в своем аккаунте в Instagram.
Она добавила, что, согласно данным местных исполнительных органов, в период с 2019 по 2023 годы в Казахстане при исполнении служебных обязанностей пострадали 158 медицинских работников. Из них в 2022 году - 46, в 2023 году - 80, а в 2024 году зафиксировано 9 случаев нападений.
В связи с этим при поддержке депутатов мы инициировали введение уголовной ответственности за насильственные действия в отношении медицинских работников, совершаемые в ходе исполнения ими служебного долга. Такие преступления должны получать справедливую меру наказания, вплоть до ограничения свободы, и порицание всего общества. Тем самым мы должны дать четкий сигнал: насилие в отношении медицинских работников недопустимо и будет наказано", - написала глава Минздрава.
В Казахстане регулярно происходят нападения на медицинских работников.
В Мангистауской области дебошир разбил стекло в машине скорой помощи и напал на фельдшеров, а также нанес телесные повреждения полицейскому.
В Актау неизвестный сильно избил фельдшера скорой помощи. В начале июня в Астане задержали пьяного дебошира, напавшего с ножом на работника скорой.
В сентябре прошлого года в Шымкенте пациент больницы набросился с кулаками на медперсонал после того, как выпил неизвестный препарат.
В Талгаре сыновья скончавшегося пациента избили врача-реаниматолога и медбрата прямо в больнице. Оба медработника попали в больницу в тяжелом состоянии.
В феврале этого года в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. После инцидента в Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой.
В 2022 году пациент застрелил врача-гастроэнтеролога в Алматы, желая отомстить за неудавшееся лечение.
Тем не менее предложение Министерства здравоохранения и депутатов ужесточить ответственность за нападение на медработников не поддержали правоохранительные органы.
21.12.2024, 20:06 78236
В Шымкенте загорелась главная новогодняя елка города Дополнено
Фото: акимат Шымкента
Рассказать друзьям
Шымкент. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте на площади "Астана" во время церемонии зажжения загорелась главная новогодняя елка города, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Произошло короткое замыкание электропроводки. В результате произошло возгорание елки на площади 0,2 квадратного метра. Благодаря оперативному реагированию дежурных сотрудников ДЧС возгорание было полностью локализовано и потушено в течение 4 минут", - проинформировали в министерстве.
Подчеркивается, что жертв и пострадавших нет.
Дополнено 21.12.2024, 20.55
В акимате города Шымкента прокомментировали инцидент с загоревшийся на площади новогодней елкой, передает корреспондент агентства.
По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за технических неисправностей светового оборудования. После завершения проверки будет определена точная причина. Подрядчик восстановит поврежденную конструкцию за свой счет", - проинформировали в акимате.
Кроме того, все световые конструкции в городе будут проверены. Также будут приняты дополнительные меры безопасности, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций.
Напомним, в прошлом году житель Тараза поджег новогоднюю елку в парке.
21.12.2024, 11:05 83111
На Риддерской ТЭЦ произошел взрыв: пострадали шесть человек
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В результате взрыва на Риддерской теплоэлектроцентрали пострадали шесть человек, сообщил аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев.
В ходе проведения ремонтно-сварочных работ произошел хлопок газовоздушной смеси, ремонтные работы велись на транспортере углеподачи. В результате данного происшествия шесть человек пострадало", - проинформировал глава региона на своей странице в Сети.
По его словам, сейчас пострадавшие находятся в больнице, их состояние стабильное.
Мы с директором станции сделали полный обход (...) Она работает, все узлы и агрегаты в норме, надо будет еще раз все перепроверить. Поэтому прошу отнестись с пониманием к сложившейся ситуации", - добавил Ермек Кошербаев.
Аким также призвал не доверять непроверенным источникам информации о работе станции.
Станция работает, котлы все дают тепло", - заверил он.
Дополнено 21.12.2024, 20.45
Риддерская теплоэлектроцентраль работает в штатном режиме, сообщил аким города Думан Рахметкалиев.
После утреннего инцидента мы были вынуждены все тщательно перепроверить. Инцидент произошел на ленте подачи угля. На сегодняшний момент ТЭЦ работает в штатном режиме. Подача угля полностью восстановлена. Идет постепенный набор тепла (...) Пострадавшие граждане получают медицинский уход. Ситуация на контроле", - заявил аким на своей странице в Сети.
Ранее из резерва правительства были выделены 16 млрд тенге на модернизацию теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды, более 2,4 млрд тенге - на капитальный ремонт теплосетей Риддера и 816 млн тенге - на ремонт котельных Кокшетау.
Напомним, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене. Позапрошлый отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила горожан без тепла в холодное время года.
19.12.2024, 10:15 116916
Без электричества осталась часть города Аягоза из-за пожара на подстанции
Рассказать друзьям
Семей. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Без электричества осталась часть города Аягоза из-за пожара на подстанции акционерного общества "Объединенная ЭнергоСервисная Компания", сообщает пресс-служба акимата Абайской области.
Для тушения пожара были привлечены 4 пожарные машины и 15 сотрудников. В результате проведенных мероприятий пожар был локализован в 23.59, пострадавших нет. В настоящее время ведутся работы по установлению причины возгорания. В результате восстановительных работ полностью обеспечено электроснабжение всех сельских округов, за исключением сельского округа Мамырсу и части города Аягоза", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в городе были начаты работы по запуску 6 централизованных отопительных котельных, из которых на данный момент запущены 5.
Завершаются работы по запуску последней. Сотрудники АО "Объединенная ЭнергоСервисная Компания" проводят работы по устранению неисправностей и восстановлению подачи электроэнергии для жителей", - добавили в акимате.
Ранее в Астане ряд жилых домов, расположенных на левом берегу, остался без электричества. Причиной стало хищение кабельной линии. Позже были задержаны укравшие кабель воры.
17.12.2024, 14:06 148391
Три человека погибли в ДТП в Костанайской области
Фото: alau.kz
Рассказать друзьям
Костанай. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Три человека, в том числе два педагога, погибли в дорожной аварии на трассе Костанай - Аулиеколь - Сурган, сообщает портал "Алау".
Информацию о гибели учителей подтвердили в пресс-службе управления образования Костанайской области.
С сожалением сообщаем, что 16 декабря два педагога погибли в ДТП на территории Костанайской области. Учитель русского языка и литературы из Заречной школы-лицея Костанайского района, а также педагог-психолог из Больше-Чураковской общеобразовательной школы Алтынсаринского района погибли в аварии на трассе Костанай - Аулиеколь - Сурган. Приносим соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
ДТП произошло в 10 километрах от поселка Герцено Карасуского района. Три человека от полученных травм скончались на месте, еще трое госпитализированы в Аулиекольскую районную больницу.
По факту смертельной аварии начато досудебное расследование.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
23.12.2024, 08:35В водохранилищах Казахстана собрали более 75 млрд кубометров воды 23.12.2024, 09:4717211Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемую в особо крупном мошенничестве 23.12.2024, 12:2516586Учителей незаконно привлекли к украшению елки: уволен глава отдела образования Семея 23.12.2024, 11:5515206Новые государственные ценные бумаги будут выпускать в Казахстане 23.12.2024, 13:1715136Начальники генштабов Казахстана и Беларуси встретились в Минске 18.12.2024, 09:49668696Суд вынес решение по делу о часовом поясе 18.12.2024, 10:48652001В суде Астаны прокомментировали решение по делу о едином часовом поясе 17.12.2024, 18:24594181Казахстанцы чаще всего жалуются на сферу розничной торговли 17.12.2024, 12:39588626В России истекает срок замены иностранных водительских удостоверений на российские 16.12.2024, 20:50573736Оперная певица Бибигуль Тулегенова отмечает 95-летний юбилей 18.12.2024, 09:49668696Суд вынес решение по делу о часовом поясе 18.12.2024, 10:48652001В суде Астаны прокомментировали решение по делу о едином часовом поясе 17.12.2024, 18:24594181Казахстанцы чаще всего жалуются на сферу розничной торговли 17.12.2024, 12:39588626В России истекает срок замены иностранных водительских удостоверений на российские 16.12.2024, 20:50573736Оперная певица Бибигуль Тулегенова отмечает 95-летний юбилей
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?