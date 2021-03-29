На шахте "Саранская" произошел пожар

КАРАГАНДА. 28 МАРТА - В Сарани произошел пожар на шахте "Саранская", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 15:36 поступило сообщение о пожаре на шахте "Саранская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау", уточнили в региональном издании eKaraganda . На территории горела транспортерная лента и внутренняя деревянная обшивка в двух галереях технологического комплекса.

В итоге на шахте произошло обрушение двух галерей на отметке +24 и +27 метров. Пожар ликвидировали в 16.53, его общая площадь составила 350 квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет. На данный момент продолжаются работы по проливке и разбору места пожара, а причина возгорания устанавливается.

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