На складе в Алматы горят моторные масла

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На складе в Алматы горят моторные масла27.01.2018
  • Фото с сайта zakon.kz
Происшествия  15:26

Алматы. 27 января. Kazakhstan Today - Пожарным удалось локализовать возгорание склада в Ауэзовском районе Алматы, передает Kazakhstan Today.

Ранее сообщалось, что 27 января, в 12.36, на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о том, что горит складское помещение по адресу: Ауэзовский район, улица Утеген батыра, 17-А. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 7 минут, в 12.43. Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова.

"Пожарные производят тушение пожара с применением пенообразователя. Высокая температура и задымление обусловлено горением моторных масел непосредственно в очаге. Применяются меры по предотвращению распространение огня по всей площади склада. Не допущено горение в отдельных складских помещениях, где хранилось большое количество горючих веществ и материалов", - проинформировала официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

По ее данным, пожар локализован в 14.42.
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