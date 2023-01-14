Спасены два человека, из них один ребенок, эвакуировано 60 человек, из них 13 детей

Фото: ДЧС Алматы

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Алматы. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ликвидирован пожар в пристройке к высотному жилому дому.





В ходе тушения спасено 2 человека, из них 1 ребенок, эвакуировано 60 человек, из них 13 детей.





В ДЧС Алматы напомнили, что пожар произошел в кухонном помещении двухэтажного кафе "Тмин", расположенного на 1-м и 2-м этажах дома, с последующим переходом огня на квартиру на 3-м этаже и частично кровлю дома.





ДЧС Алматы





В 16.31 пожар ликвидирован. Удалось отстоять значительную часть крыши, сам дом, коммерческие площади. Общая площадь пожара составила 310 кв. м. Жители поврежденной огнем квартиры будут размещены в гостинице. Все эвакуированные жители находятся в прибывших для обогрева автобусах. Причина пожара устанавливается", - сообщили в департаменте.





ДЧС Алматы



