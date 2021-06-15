На Тенгизе погиб рабочий

АТЫРАУ. 14 ИЮНЯ - Трагедия произошла 12 июня около 17.00. Мужчина погиб под колесами грузовика, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Жылыойском районе зафиксирован факт нарушения правил охраны труда, сообщает портал "Мой ГОРОД" со ссылкой на департамент полиции Атырауской области.
Возле насыпного грунта, расположенного в районе одного из заводов на месторождении Тенгиз, 34-летний водитель грузового автомобиля "Шахман" наехал на сотрудника того же учреждения, в результате чего 29-летний мужчина погиб месте", - сообщили полицейские.
По данному факту проводится досудебное расследование статье 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда).
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