Алматы. 21 октября. Kazakhstan Today - На территории Казахстана произошло землетрясение магнитудой 3,8, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 21 октября 2019 года, в 09.29, Алматинского времени (21 октября в 03.29 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 693 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения - 8,6. Магнитуда MPV - 3,8. Глубина - 35 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства