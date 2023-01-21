На территории Казахстана произошло землетрясение

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Алматы. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В новом здании поликлиники проседает потолок, в стенах зияют дыры, от которых идут многочисленные трещины. Медработники опасаются за безопасность как свою, так и пациентов. Однако ДЧС и институт сейсмологии считают здание безопасным.









Медучреждение было сдано в эксплуатацию в 2017 году. Через полтора года его передали на баланс седьмой городской больницы. С тех пор врачи пишут письма во все инстанции с просьбой провести ремонт. Боятся, что в один из дней потолок на цокольном этаже просто обрушится, говорится в репортаже телеканала "Астана"





Проблема у нас ухудшается, ухудшается. Письма писали, сотрудники боятся. Сами видели же, сколько там миллиметров трещины", - комментирует заместитель главного врача ГКБ № 7 Алматы Ляззат Жумадилова.





На цокольный этаж двести медработников спускаются по нескольку раз в день. Здесь хранятся все необходимые медикаменты. И каждый раз врачи боятся за свои жизни.





В подвальное помещение ежедневно спускаемся, проверяем порядок, чистоту. Страшно, что может в любой момент где-нибудь упасть на человека", - рассказала старшая медсестра поликлиники Айгуль Муканова.





Отмечается, что в зоне риска находятся и пациенты. Мощность поликлиники рассчитана на 200 человек. Но по факту врачи обслуживают в 2 раза больше алматинцев. Медработники "латают" дыры самостоятельно каждые полгода. На эти работы за четыре с половиной года ушло около миллиона тенге. Власти города ремонтировать поликлинику не хотят. Поскольку сотрудники ЧС и института сейсмологии признавать проблему отказываются.





В последний раз была отписка в мае. Это были сотрудники департамента по ЧС и института сейсмологии, что данный объект и данные повреждения не являются опасными и объект к дальнейшей эксплуатации пригоден. Но мы видим, что с течением времени повреждения расширяются", - сказал главный врач ГКБ № 7 Манас Рамазанов.





С выданным заключением не согласны и члены партии AMANAT. Партийцы ранее уже указывали городским властям на проблему. Но спустя полгода никто ничего не сделал, уверяют проверяющие. Между тем на строительство поликлиники было затрачено 775 миллионов тенге.





Вместо того чтобы такие деньги тратить на строительство других поликлиник и школ, мы сейчас вынуждены будем деньги тратить на текущий либо капитальный ремонт. Расходование бюджетных средств таким образом недопустимо, это же бюджетные деньги, это народные деньги. Должна поликлиника служить не менее 10-15 лет, а мы в течение 4,5 года получаем вот такое состояние", - считает экс-депутат маслихата Алматы, член партии AMANAT Ерболат Касымов.





Дополнено 20.01.2023, 19.36





Заместитель директора по общим вопросам института сейсмологии Куат Жагабаев сделал заявление на претензию главврача относительно устойчивости здания поликлиники.





«ТОО «Институт сейсмологии» МЧС РК 20 мая 2022 года касательно определения аварийности здания поликлиники принимал участие в работе комиссии. Комиссия была организована департаментом по ЧС г. Алматы 24 мая 2022 года по обследованию поликлиники. По результатам визуального осмотра установлено, что несущие конструкции здания поликлиники не повреждены, но отмечены деформации отрыва и просадочность отдельных перегородок в цокольном этаже. Наружная отделка поликлиники имеет повреждения в виде расслоения штукатурки на отдельных участках. Для выявления причин возникновения деформации повреждений поликлиники и в целях принятия решения по дальнейшим действиям поликлиники комиссией было официально в письменном виде рекомендовано руководству поликлиники провести детальное обследование. При этом руководство городской клинической больницы № 7 г. Алматы до настоящего времени не обращалось в наш адрес по данному вопросу», – сказал Куат Жагабаев.